B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Dragoș Pîslaru spune că nu îi ajung banii din salariul de ministru, deși încasează 12.800 de lei pe lună: „Soția mă întreține”. De ce ascunde locul de muncă al acesteia

Dragoș Pîslaru spune că nu îi ajung banii din salariul de ministru, deși încasează 12.800 de lei pe lună: „Soția mă întreține”. De ce ascunde locul de muncă al acesteia

Ana Maria
15 mai 2026, 20:11
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Dragoș Pîslaru spune că nu îi ajung banii din salariul de ministru, deși încasează 12.800 de lei pe lună: Soția mă întreține”. De ce ascunde locul de muncă al acesteia
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministrul interimar al Muncii. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook
Cuprins
  1. Dragoș Pîslaru se plânge că nu-i ajunge salariul de ministru. Ce a spus
  2. Dragoș Pîslaru se plânge că nu-i ajunge salariul de ministru. Ce arată declarația de avere
  3. De ce nu mai apar veniturile soției în declarația de avere
  4. Cum a reacționat ministrul la întrebările despre viața personală
  5. Cum arată comparația cu veniturile din România

Dragoș Pîslaru se plânge că salariul de ministru nu îi ajunge. Ministrul interimar al Fondurilor Europene a stârnit reacții după ce a declarat că, în prezent, este „întreținut” de soția sa, în condițiile în care salariul său din funcția publică se ridică la aproape 13.000 de lei net lunar.

Oficialul a explicat că diferența dintre veniturile actuale și cele pe care le avea înainte de a intra în Guvern este considerabilă.

Dragoș Pîslaru se plânge că nu-i ajunge salariul de ministru. Ce a spus

În cadrul podcastului DeFapt.ro, ministrul a comparat actualul venit cu salariul pe care îl încasa anterior, când lucra pentru o organizație internațională.

Chiar și în perioada în care nu mai eram europarlamentar, că europarlamentar poți să zici că e o excepție, aveam un salariu cu o organizație internațională de circa 7.600 de euro pe lună. Net”, a declarat ministrul.

Întrebat cât încasează acum, Pîslaru a spus că salariul său actual este de aproximativ 2.300 de euro.

„În acest moment soția mea mă întreține, pot să declar asta și să îi mulțumesc și public. Ăsta este adevărul. Acest venit pe care îl am de circa 13.000 și un pic de lei, de fapt e 12.800, e o sumă care e mare față de veniturile din România”, a mai adăugat Pîslaru.

Dragoș Pîslaru se plânge că nu-i ajunge salariul de ministru. Ce arată declarația de avere

Potrivit declarației de avere completate anul trecut pentru veniturile aferente anului 2024, soția ministrului figura cu un venit anual de 6.000 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 500 de lei pe lună.

Între timp, situația profesională a acesteia s-ar fi schimbat, potrivit explicațiilor oferite de ministru.

De ce nu mai apar veniturile soției în declarația de avere

Dragoș Pîslaru a explicat că soția sa s-a angajat ulterior și că a ales să nu mai facă publice informațiile legate de veniturile acesteia.

Nu, soţia mea s-a angajat între timp şi… în fine, s-a angajat de doi ani de zile şi odată ce n-a mai fost nevoie să declar veniturile familiei am preferat să păstrez lucrul acesta separat. Asta încerc să vă spun. Soţia mea s-a angajat exact când eu riscam să rămân fără… la sfârşitul mandatului de… în perioada aceea când.. în 2024 spre final. De doi ani de zile este angajată”,  a dezvăluit Dragoș Pîslaru la Antena 3 CNN.

Ministrul nu a oferit detalii despre noul loc de muncă al soției sau despre veniturile actuale ale acesteia.

Decizia vine în contextul în care Curtea Constituțională a stabilit, în mai 2025, că declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor nu mai trebuie să includă veniturile și bunurile soților sau copiilor.

Da, atâta timp cât asta a fost şi decizia Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte veniturile mele transparenţa e totală, de-aceea am încercat să îmi protejez familia în modul acesta”, a mai spus ministrul.

Cum a reacționat ministrul la întrebările despre viața personală

Dragoș Pîslaru a transmis că nu consideră că aspectele legate de viața sa de familie sunt relevante pentru evaluarea activității sale publice.

M-aţi sunat, este evident un demers jurnalistic, doar vreau să spun că în toată abordarea care priveşte munca mea, cred că aspectul acesta e unul dintre cele mai puţin legate de performanţă sau de lucrurile care ţin de evaluarea activităţii mele şi cumva cu cât intraţi mai mult în zona de lucruri personale şi de familie e un lucru care nu îmi face neapărat cinste unei evaluări instituţionale

Cum arată comparația cu veniturile din România

Potrivit celor mai recente date statistice, salariul mediu net în România este de 5.938 de lei. În același timp, estimările privind costul unui trai decent indică faptul că o familie formată din doi adulți și doi copii ar avea nevoie de aproximativ 11.000 de lei net lunar.

În acest context, declarația ministrului privind faptul că este „întreținut” de soție a generat numeroase reacții în spațiul public.

Tags:
Citește și...
Bolojan a dezvăluit proiectul unde statul a cheltuit 240 de milioane de dolari degeaba: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”
Politică
Bolojan a dezvăluit proiectul unde statul a cheltuit 240 de milioane de dolari degeaba: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”
Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii” (VIDEO)
Politică
Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii” (VIDEO)
Theodor Stolojan: „România are nevoie de Bolojan acum”. Ce spune despre mesajul lui Băsescu și poziția PNL în criza politică
Politică
Theodor Stolojan: „România are nevoie de Bolojan acum”. Ce spune despre mesajul lui Băsescu și poziția PNL în criza politică
Traian Băsescu: „Pentru mulți, domnul Bolojan e un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, nu ar face așa ceva”. Ce soluție propune fostul președinte (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu: „Pentru mulți, domnul Bolojan e un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, nu ar face așa ceva”. Ce soluție propune fostul președinte (VIDEO)
România mizează pe apărare și investiții record în securitate. Nicușor Dan susține creșterea bugetelor militare
Politică
România mizează pe apărare și investiții record în securitate. Nicușor Dan susține creșterea bugetelor militare
Noi reguli pentru concediile medicale. Nicușor Dan a promulgat noua lege. Ce se schimbă
Politică
Noi reguli pentru concediile medicale. Nicușor Dan a promulgat noua lege. Ce se schimbă
Nicușor Dan și-a ales un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea și ce rol a avut în campania prezidențială din 2025
Politică
Nicușor Dan și-a ales un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea și ce rol a avut în campania prezidențială din 2025
Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”
Politică
Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”
Nicușor Dan, anunț despre Ilie Bolojan. Îl va mai numi iar premier? Anunțul președintelui
Politică
Nicușor Dan, anunț despre Ilie Bolojan. Îl va mai numi iar premier? Anunțul președintelui
Ilie Bolojan avertizează. Dacă se întâmplă asta, taxele vor crește din nou în România
Politică
Ilie Bolojan avertizează. Dacă se întâmplă asta, taxele vor crește din nou în România
Ultima oră
21:49 - Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
21:29 - Bolojan a dezvăluit proiectul unde statul a cheltuit 240 de milioane de dolari degeaba: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”
21:17 - Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
21:04 - Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii” (VIDEO)
21:01 - Theodor Stolojan: „România are nevoie de Bolojan acum”. Ce spune despre mesajul lui Băsescu și poziția PNL în criza politică
20:49 - Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
20:39 - Traian Băsescu: „Pentru mulți, domnul Bolojan e un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, nu ar face așa ceva”. Ce soluție propune fostul președinte (VIDEO)
20:19 - Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
20:17 - Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev