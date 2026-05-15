Dragoș Pîslaru se plânge că salariul de ministru nu îi ajunge. Ministrul interimar al Fondurilor Europene a stârnit reacții după ce a declarat că, în prezent, este „întreținut” de soția sa, în condițiile în care salariul său din funcția publică se ridică la aproape 13.000 de lei net lunar.

Oficialul a explicat că diferența dintre veniturile actuale și cele pe care le avea înainte de a intra în Guvern este considerabilă.

Dragoș Pîslaru se plânge că nu-i ajunge salariul de ministru. Ce a spus

În cadrul , ministrul a comparat actualul venit cu salariul pe care îl încasa anterior, când lucra pentru o organizație internațională.

„Chiar și în perioada în care nu mai eram europarlamentar, că europarlamentar poți să zici că e o excepție, aveam un salariu cu o organizație internațională de circa 7.600 de euro pe lună. Net”, a declarat ministrul.

Întrebat cât încasează acum, a spus că salariul său actual este de aproximativ 2.300 de euro.

„În acest moment soția mea mă întreține, pot să declar asta și să îi mulțumesc și public. Ăsta este adevărul. Acest venit pe care îl am de circa 13.000 și un pic de lei, de fapt e 12.800, e o sumă care e mare față de veniturile din România”, a mai adăugat Pîslaru.

Dragoș Pîslaru se plânge că nu-i ajunge salariul de ministru. Ce arată declarația de avere

Potrivit declarației de avere completate anul trecut pentru veniturile aferente anului 2024, soția ministrului figura cu un venit anual de 6.000 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 500 de lei pe lună.

Între timp, situația profesională a acesteia s-ar fi schimbat, potrivit explicațiilor oferite de ministru.

De ce nu mai apar veniturile soției în declarația de avere

Dragoș Pîslaru a explicat că soția sa s-a angajat ulterior și că a ales să nu mai facă publice informațiile legate de veniturile acesteia.

„Nu, soţia mea s-a angajat între timp şi… în fine, s-a angajat de doi ani de zile şi odată ce n-a mai fost nevoie să declar veniturile familiei am preferat să păstrez lucrul acesta separat. Asta încerc să vă spun. Soţia mea s-a angajat exact când eu riscam să rămân fără… la sfârşitul mandatului de… în perioada aceea când.. în 2024 spre final. De doi ani de zile este angajată”, a dezvăluit Dragoș Pîslaru la .

Ministrul nu a oferit detalii despre noul loc de muncă al soției sau despre veniturile actuale ale acesteia.

Decizia vine în contextul în care Curtea Constituțională a stabilit, în mai 2025, că declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor nu mai trebuie să includă veniturile și bunurile soților sau copiilor.

„Da, atâta timp cât asta a fost şi decizia Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte veniturile mele transparenţa e totală, de-aceea am încercat să îmi protejez familia în modul acesta”, a mai spus ministrul.

Cum a reacționat ministrul la întrebările despre viața personală

Dragoș Pîslaru a transmis că nu consideră că aspectele legate de viața sa de familie sunt relevante pentru evaluarea activității sale publice.

„M-aţi sunat, este evident un demers jurnalistic, doar vreau să spun că în toată abordarea care priveşte munca mea, cred că aspectul acesta e unul dintre cele mai puţin legate de performanţă sau de lucrurile care ţin de evaluarea activităţii mele şi cumva cu cât intraţi mai mult în zona de lucruri personale şi de familie e un lucru care nu îmi face neapărat cinste unei evaluări instituţionale”

Cum arată comparația cu veniturile din România

Potrivit celor mai recente date statistice, salariul mediu net în România este de 5.938 de lei. În același timp, estimările privind costul unui trai decent indică faptul că o familie formată din doi adulți și doi copii ar avea nevoie de aproximativ 11.000 de lei net lunar.

În acest context, declarația ministrului privind faptul că este „întreținut” de soție a generat numeroase reacții în spațiul public.