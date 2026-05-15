Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici dure la adresa liderilor politici, în contextul blocajului privind formarea unui guvern cu puteri depline. Invitat în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, fostul șef al statului a susținut că România traversează un moment în care interesul public ar trebui să primeze, însă deciziile sunt influențate de calcule politice și personale.

Băsescu a transmis un mesaj direct la adresa lui Ilie , în contextul refuzului acestuia de a relua discuțiile pentru refacerea coaliției de guvernare.

Fostul președinte consideră că actuala situație politică poate afecta serios capacitatea statului de a lua decizii esențiale, inclusiv în privința angajamentelor asumate prin PNRR și a proiectelor strategice.

“Îmi pare rău să spun … pentru mulți, domnul Bolojan e ceva extraordinar, așa, un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, n-ar face așa ceva.

Dânsul, probabil, își judecă doar prioritățile dânsului de a candida când vrea, dar, în momentul de față, vital pentru România este să aibă în deplinătatea funcțiunilor sale. Să poată emite ordonanțe de urgență, ordonanțe… Vă dau un exemplu. Cum credeți că un guvern provizoriu sau un guvern minoritar ar putea trece legea salarizării, care e obligație în PNRR.

Cum o trece legea salarizării cu un guvern care nu este în deplină putere?

Sau un alt exemplu. Cum se dă mandat pentru semnarea celor 8,3 miliarde de euro, bani pentru dotare armatei de către un guvern provizoriu, cu miniștrii interimari.”, a spus Băsescu.

Ce acuzații aduce fostul președinte PSD și PNL

Traian Băsescu susține că principalele partide ignoră riscurile majore la care este expusă România și că miza politică a devenit mai importantă decât stabilitatea țării.

“Deci, cred că oamenii ăștia, atât PSD-ul, cât și PNL-ul, nu înțeleg că România are și ea niște priorități.

Noi riscăm să pierdem foarte mulți bani, miliarde, și ei cred că nu vor răspunde pentru treaba asta.”, a mai adăugat fostul președinte.

Ce exemplu personal a invocat Traian Băsescu

Fostul șef al statului a făcut paralela cu perioada crizei economice, spunând că uneori liderii politici trebuie să accepte costuri electorale pentru a proteja interesul general.

“Uneori trebuie să iei și astfel de decizii, adică să pierzi ca om politic, iar eu am pierdut.

Aduceți-vă aminte când cele două partide, PNL și PSD, au băgat țara în criză, în 2008 făcând foarte multe concesii către salarii, drepturi și așa mai departe, în 2010 a trebuit să-mi asum, împreună cu premierul Boc, să-mi asum repararea, restabilirea echilibrelor macroeconomice cu costuri politice extraordinare, dar am făcut-o.

Între interesul național și interesul tău ca om politic, nu poți să pui interesul tău pe primul loc.

Ori aici cred că, fie că vorbim de un interes personal, fie că vorbim de un interes de partid, prin refuzul de a relua discuțiile, este clar că se pune prioritar interesul partidelor, ceea ce nu e în regulă.”, a conchis Băsescu.