Oana Roman a publicat pe Instagram un mesaj puternic emoțional în care rememorează cele mai dificile episoade din viața sa publică, vorbind despre ani întregi de jigniri, atacuri și umilințe, dar și despre modul în care spune că a reușit să rămână în picioare, potrivit postării sale din mediul online.

„Am fost etichetată în toate felurile posibile” – acuzații despre 35 de ani de expunere

Vedeta susține că încă din copilărie și până în prezent a fost constant ținta unor etichete negative și comentarii dure din spațiul public.

În mesajul său pe Instagram, Oana Roman spune că imaginea ei a fost interpretată și atacată în mod repetat de-a lungul anilor.

„De 35 de ani încoace le-am auzit pe toate”, a scris aceasta pe Instagram, informează !

Ea afirmă că a fost descrisă în feluri extrem de dure, de la „beizadea” și „copil de nomenclaturiști” până la atacuri legate de aspectul fizic și viața personală.

De la jigniri publice, la emisiuni TV și expunerea constantă

În mesaj, vedeta vorbește despre modul în care a fost prezentată în emisiuni și pe internet, unde spune că a fost frecvent ironizată și criticată.

Ea susține că în numeroase situații a fost ținta unor discuții publice care au depășit zona de simplă .

Oana Roman afirmă că inclusiv în momentele sensibile din viața sa a avut parte de jigniri și critici.

„Am fost jignită și când eram gravidă și când era să mor la spital”, a scris ea în mesajul postat pe Instagram.

Oana Roman, despre viața personală, familie și momentele dificile din viața ei

Vedeta susține că a fost judecată și pentru decizii personale, inclusiv modul în care și-a îngrijit mama și felul în care a gestionat situații din familie.

Ea afirmă că a fost atacată chiar și de persoane apropiate, ceea ce a amplificat presiunea emoțională.

Oana Roman vorbește și despre acuzații legate de viața sa privată, inclusiv despre momente în care spune că nu a fost crezută.

Un mesaj despre abuz, rezistență și „libertate”

În centrul mesajului său se află ideea de libertate, pe care vedeta o descrie ca principalul motiv pentru care a reușit să meargă mai departe.

Ea spune că, în ciuda tuturor criticilor, a ales să nu răspundă cu ură și să își păstreze echilibrul.

„Ce m-a ajutat? Faptul că trăiesc în libertate”, a transmis Oana Roman.

Ea susține că libertatea i-a oferit forța de a continua și de a se ridica după fiecare moment dificil.