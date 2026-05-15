România mizează pe apărare și investiții record în securitate. Nicușor Dan susține creșterea bugetelor militare

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 19:49
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nicușor Dan: Investițiile în tot ce ține de apărare au devenit o prioritate
  2. BSDA 2026, vitrină pentru industria de apărare
  3. Eveniment de amploare internațională la București

Nicușor Dan a transmis că investițiile în apărare devin o prioritate strategică pentru România, în contextul conflictelor internaționale, subliniind importanța consolidării securității naționale și a cooperării cu industria de apărare, într-un mesaj publicat pe Facebook, cu ocazia vizitei la expoziția BSDA 2026, citat în spațiul public.

Nicușor Dan: Investițiile în tot ce ține de apărare au devenit o prioritate

Șeful statului a subliniat că România trebuie să își crească investițiile în domeniul apărării, pe fondul riscurilor tot mai mari la nivel internațional.
În viziunea sa, securitatea cetățenilor este direct legată de capacitatea statului de a preveni și gestiona amenințările.

„Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare”, a transmis Nicușor Dan, în postarea sa.

El a adăugat că pacea rămâne condiția esențială pentru libertatea și dezvoltarea societății.

BSDA 2026, vitrină pentru industria de apărare

Declarațiile au fost făcute în contextul participării la expoziția internațională Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA 2026), organizată la București.
Evenimentul reunește companii și instituții din domeniul apărării, securității și industriei aerospațiale.

Potrivit președintelui, expoziția reprezintă o oportunitate pentru România de a atrage investiții și de a sprijini industria națională de profil.

Eveniment de amploare internațională la București

BSDA este prezentată drept cea mai mare expoziție de profil din Europa de Est, desfășurată o dată la doi ani.
Ediția din 2026 este descrisă ca fiind cea mai amplă de până acum, cu o valoare estimată a activităților economice de ordinul trilionului de dolari.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu instituții din România și parteneri internaționali, inclusiv structuri din Statele Unite.

Nicușor Dan a evidențiat legătura directă dintre investițiile în apărare și stabilitatea economică pe termen lung.
În contextul actual, atragerea de investitori în industria de securitate este văzută ca un element strategic.

Expoziția este considerată un punct de contact între stat, industrie și parteneri internaționali.

