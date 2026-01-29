Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că la zona euro și cu presiunea dobânzilor suntem „aproape de colaps” din cauza pomenilor electorale pe care le-au dat precedentele guverne.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei", moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Băsescu, despre aderarea la zona euro

„În 2014 – acesta a fost obiectivul măsurilor dure luate în 2009 și 2010 – îndeplineam toate criteriile de intrare în anticamera euro, deci în cei doi ani de supraveghere.

Din păcate, apoi au curs abaterile și lipsa de capacitate de a menține situația în care eram la finele lui 2014. Au început pomenile electorale, a venit și Daddy (Liviu Dragnea) cu ce e creștere economică să fie și în buzunarul cetățeanului, apoi au venit Ciucă și Ciolacu și au făcut un dezastru și am ajuns unde suntem.

Dacă acest subiect vine în dezbatere, ar fi bine să ne grăbim să adoptăm soluții care să ne aducă în criteriile de la Maastricht, care sunt patru. Ele se mai numesc și criterii de convergență”, a declarat Traian Băsescu.

Criteriile țin de inflație, care trebuie să fie scăzută, un nivel al datoriei publice de maxim 60%, deficitul bugetar de maxim 3% și un curs la schimb stabil, adică prețuri stabile.

Ce a spus Băsescu despre dobânzi

Acesta a afirmat apoi că presiunea dobânzilor e „aproape de colaps”.

„Eu n-aș vrea să fac azi o analiză, dar suntem într-o situație extrem de dificilă. Anul trecut am plătit vreo 11 miliarde numai dobânzi, dar nu vreau să pronunț încă cifra pe anul ăsta că n-am încă certitudini, dar va fi îngrozitor. Echivalentul banilor pe care-i primim de la UE îi dăm pe dobânzi, pentru niște împrumuturi care s-au făcut electoral. Am distrus țara electoral”, a mai susținut fostul președinte.