Politică » „Decizia vine ca un pas firesc". După ce a demisionat din PSD, Victoria Stoiciu a dezvăluit noua destinație

Ana Maria
05 mai 2026, 09:29
Victoria Stoiciu. Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. De ce a demisionat din PSD
  2. Noua destinație a Victoriei Stoiciu. Ce avertismente a lansat

Noua destinație a Victoriei Stoiciu: Ex senatoarea PSD a anunțat ce va face după ce a plecat din partid. Victoria Stoiciu a subliniat că nu se va alătura niciunui grup parlamentar, după ce a demisionat din Partidul Social Democrat. Aceasta a transmis public că își va continua activitatea ca independentă, respingând speculațiile privind o eventuală trecere la Partidul Național Liberal sau Uniunea Salvați România.

“Azi seară, am anunțat în plenul Senatului ca nu mai fac parte din grupul parlamentar PSD și îmi voi continua activitatea ca senatoare independenta.

Mi-ar plăcea să cred că asta va pune capăt speculațiilor că am fost racolata de unii și de alții, trecând prin toată gama – servicii, PNL, USR etc. Dar nu îmi fac iluzii.

Faptul ca mulți nu pot concepe că un act politic poate fi determinat de o convingere, de o viziune și de o promisiune făcută este grav. Și unul din motivele pentru care politica a ajuns asa cum e – pentru că a ajuns un teren exclusiv al tranzactionalismului, unde valorile sunt de prisos.

Până când nu vom schimba asta, nu ne vom face bine.”, a scris Victoria Stoiciu pe Facebook.

De ce a demisionat din PSD

Decizia vine la scurt timp după ce senatoarea și-a anunțat oficial plecarea din Partidul Social Democrat. Ea a explicat că ruptura s-a produs în momentul în care nu a fost de acord cu direcția politică adoptată de partid, mai ales în contextul moțiunii de cenzură.

„Decizia vine ca un pas firesc, după ce ieri am refuzat să semnez moţiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea şi direcţia actuală a partidului au intrat pe contrasens total.

Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să menţină forţele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem. Istoria este cel mai bun profesor”, a scris Stoiciu, pe Facebook, la acea dată.

Noua destinație a Victoriei Stoiciu. Ce avertismente a lansat

În mesajele sale, Victoria Stoiciu a insistat asupra riscului reprezentat de ascensiunea extremismului, făcând trimitere la lecțiile istoriei și la modul în care compromisurile politice pot avea consecințe grave.

De ce credeţi că social-democraţii germani păstrează cu sfinţenie acest cordon sanitar în raport cu extremiştii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Şi nu vor să o repete. Nu pot şi nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roşie peste care nu se poate trece. Le mulţumesc colegilor social-democraţi care m-au susţinut în iniţiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, mai preciza ea.

Contextul politic rămâne tensionat. Parlamentul urmează să voteze marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Pentru ca Executivul să fie demis, alianța formată din PSD și AUR are nevoie de încă 14 voturi.

