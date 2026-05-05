B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt

Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt

Ana Maria
05 mai 2026, 10:38
Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce strategie pregătește PNL înainte de vot
  2. Ce rol joacă voturile minorităților în ecuația finală
  3. Moțiunea de cenzură, pe muchie de cuțit. Cum va vota AUR și de ce există suspiciuni

Moțiunea de cenzură, pe muchie de cuțit. Cu puțin timp înainte de ședința comună a Parlamentului în care urmează să fie dezbătută și supusă votului moțiunea de cenzură, calculele politice sunt în plină desfășurare. Atât Puterea, cât și Opoziția și-au făcut socotelile, după o noapte marcată de negocieri intense și schimbări de poziții.

Potrivit liderilor PSD, moțiunea ar urma să treacă fără emoții, cu un scor considerabil. Estimările acestora indică un număr de voturi cuprins între 240 și 270, peste pragul necesar pentru demiterea Guvernului.

Pentru ca Executivul să fie înlăturat, este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.

Ce strategie pregătește PNL înainte de vot

În tabăra liberală, atmosfera este tensionată. Luni seară, liderii PNL s-au întâlnit într-un restaurant din București pentru a discuta scenariile posibile înaintea unei zile decisive.

În cazul în care moțiunea de cenzură va trece, partidul se va confrunta cu decizii importante: dacă Ilie Bolojan va rămâne la conducerea formațiunii și dacă liberalii vor intra în Opoziție.

Pentru a evita eventuale surprize la vot, parlamentarii PNL ar urma să părăsească sala în momentul exprimării votului. Strategia vine pe fondul temerilor că unii aleși liberali ar putea susține moțiunea inițiată de PSD.

De altfel, semnale în acest sens au apărut deja din partea social-democraților. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat în ședința conducerii partidului că există deja peste 240 de voturi pentru moțiune, „fără să numărăm și liberalii”. Afirmația lasă loc de interpretări privind posibile voturi venite din tabăra PNL.

Ce rol joacă voturile minorităților în ecuația finală

Un alt element important în calculul final îl reprezintă grupul minorităților naționale. PSD susține că a reușit să atragă cel puțin jumătate dintre aceste voturi.

Liderul grupului, Varujan Pambuccian, a anunțat că deputații vor vota „după conștiință”. Declarația este considerată una surprinzătoare, în contextul în care, de regulă, acest grup sprijină guvernarea.

Decizia lui Pambuccian de a nu susține explicit Executivul este văzută ca o lovitură pentru liberali, mai ales că acesta a fost, până recent, parte din conducerea coaliției.

Moțiunea de cenzură, pe muchie de cuțit. Cum va vota AUR și de ce există suspiciuni

Cea mai mare necunoscută rămâne, însă, poziția parlamentarilor AUR. Formațiunea condusă de George Simion a anunțat că votul nu va fi unul la vedere, ceea ce complică și mai mult calculele.

În același timp, liderii PSD privesc cu rezerve promisiunile venite din partea AUR, nefiind pe deplin convinși că acestea se vor concretiza în voturi clare pentru moțiune, potrivit Antena 3 CNN.

Astfel, chiar dacă social-democrații afișează încredere în rezultatul final, deznodământul votului rămâne marcat de incertitudine, iar jocurile de culise ar putea schimba situația până în ultimul moment.

Tags:
Citește și...
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Politică
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
Politică
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
Politică
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Politică
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
Politică
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Politică
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Politică
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: „AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului” (VIDEO)
Politică
Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: „AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului” (VIDEO)
Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiunea de cenzură. Șiretlicul prin care Bolojan ar putea să-și păstreze scaunul
Politică
Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiunea de cenzură. Șiretlicul prin care Bolojan ar putea să-și păstreze scaunul
Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă
Politică
Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă
Ultima oră
12:47 - Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
12:36 - „Cinism absolut”. Zelenski reacționează după armistițiul anunțat de Rusia pentru Ziua Victoriei
12:36 - Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
12:34 - VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
12:23 - Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
11:57 - UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
11:55 - Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
11:50 - Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
11:48 - Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
11:33 - Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret