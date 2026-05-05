China escaladează tensiunile cu Statele Unite. Companiile de stat îndemnate să ignore sancțiunile împotriva achizițiilor de petrol Iranian

Adrian Teampău
05 mai 2026, 09:35
Sursa foto: Twitter (X) - ВВМУПП-суперклуб @chilim67
  China intră în conflict direct cu administrația Trump
  Sancțiunile impuse de Statele Unite

China declanșează un conflict direct cu administrația Trump anunțând o măsură pentru a bloca sancțiunile impuse de SUA asupra a cinci rafinării de stat acuzate că ar fi cumpărat petrol din Iran.

China intră în conflict direct cu administrația Trump

Ministerul Comerțului de la Beijing a transmis firmelor de stat să nu aplice sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva a cinci rafinării, între care Hengli Petrochemical. Măsura impusă de China are la bază o lege care permite represalii împotriva entităților ce implementează restricții considerate ilegale. Aceasta a fost anunțată în contextul tensiunilor legate de achizițiile de petrol iranian.

Autoritățile chineze au acuzat Statele Unite că restricționează „în mod nejustificat” relațiile comerciale dintre firmele chineze și țările terțe. În opinia ministerului chinez sunt încălcate reglementările dreptului internațional și normele fundamentale care guvernează relațiile internaționale, potrivit Al Jazeera.

„Guvernul chinez s-a opus în mod constant sancțiunilor unilaterale care nu au autorizația ONU și nu au temei în dreptul internațional”, se arată în comunicatul publicat de Ministerul Comerțului din China.

În acest sens, Beijingul a emis un ordin de interdicție care nu recunoaște sncțiunile și nu le va aplica ori respecta. Acest ordin este o măsură menită apere suveranitatea națională, securitatea și interesele de dezvoltare.

Sancțiunile impuse de Statele Unite

Sancțiunile impuse de SUA, anunțate la sfârșitul lunii trecute, interzic rafinăriilor din China accesul la sistemul financiar american. De asemenea, extinde sancțiunile aplicabile la orice persoană care are relații comerciale cu aceste companii. Rafinăriile chineze independente sunt considerate principalii beneficiari ai exporturilor de petrol ale Iranului.

Riposta chineză vine cu mai puțin de două săptămâni înainte de vizita lui Donald Trump la Beijing. Momentul ales subliniază disponibilitatea regimului comunist de a folosi instrumente de presiune economică în ciuda armistițiului comercial încheiat cu Washingtonul.

Autorităţile americane şi alte state occidentale au sancţionat în mod repetat companii chineze pentru comerţul cu petrol din Iran şi Rusia. Beijingul respinge acuzaţiile care stau la baza sancțiunilor şi denunţă aplicarea extraterritorială a legislaţiei americane.

În acest context, se poate vorbit despre o escaladare a confruntării economice globale, într-un moment în care lanţurile energetice şi comerciale sunt afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

