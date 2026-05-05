Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării

Selen Osmanoglu
05 mai 2026, 09:18
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Zi frumoasă în majoritatea regiunilor
  2. Temperaturi peste normal în Moldova
  3. Atmosferă de vară în vest și Transilvania
  4. Oltenia și Muntenia: soare și ploi izolate
  5. Vreme stabilă în București

Marți aduce temperaturi în creștere în aproape toată țara, cu valori care ajung până la 28–29 de grade în vest. Vremea devine caldă pentru această perioadă, iar soarele domină peisajul, cu doar câteva episoade izolate de ploaie la munte și în zonele de deal.

Zi frumoasă în majoritatea regiunilor

Valorile termice cresc semnificativ, mai ales în vest, nord și centru, unde atmosfera capătă un aer de început de vară. Pe litoral se vor înregistra 16-17 grade, în timp ce în restul țării maximele urcă frecvent peste 25 de grade, conform ANM.

După-amiaza, norii își fac apariția în nordul Olteniei, nordul și vestul Munteniei, dar și în zona Carpaților Meridionali, unde izolat pot apărea averse scurte.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua rămâne predominant însorită, cu temperaturi de aproximativ 22 de grade și un vânt slab, plăcut.

Temperaturi peste normal în Moldova

Și în Moldova vremea se încălzește peste normalul perioadei. În sud și în nordul Munteniei se vor atinge 23–24 de grade, iar în nordul Moldovei și în Bucovina valorile pot urca chiar până la 27 de grade, cum este cazul în Botoșani.

Cerul rămâne mai mult senin, iar ploile apar doar izolat, în special în zonele montane.

Atmosferă de vară în vest și Transilvania

În vestul țării și în nordul Transilvaniei, temperaturile se apropie de pragul de 30 de grade. Cerul rămâne curat, iar șansele de ploaie sunt minime.

În Transilvania, diminețile sunt mai reci, cu ceață în depresiuni, însă pe parcursul zilei vremea se încălzește considerabil. În orașe precum Sibiu și Alba Iulia se vor atinge 27 de grade. Spre după-amiază, în zona montană pot apărea averse izolate.

Oltenia și Muntenia: soare și ploi izolate

În Oltenia, temperaturile urcă până la 27 de grade, iar vremea rămâne în general frumoasă. Totuși, în nordul regiunii, după-amiaza, se pot forma nori de furtună, cu posibile descărcări electrice.

Și în Muntenia, vremea este în încălzire, însă în nord și vest pot apărea, izolat, averse scurte.

Vreme stabilă în București

În București, vremea rămâne plăcută și stabilă. Marți, cerul va fi senin, iar temperatura maximă ajunge la aproximativ 25 de grade.

Tendința se menține și în zilele următoare:

  • miercuri: vreme frumoasă, maxime de 25°C;
  • joi: ușoare înnorări, dar fără ploi semnificative;
  • vineri: mai cald, până la 26°C, cu posibile averse spre seară.
  • La munte, vreme caldă, dar instabilă spre finalul săptămânii

La munte, vremea devine neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Ziua de marți aduce soare, însă după-amiaza pot apărea ploi de scurtă durată, mai ales în Carpații Meridionali.

Pe parcursul săptămânii, instabilitatea crește treptat. Joi și vineri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe alocuri nu este exclusă grindina.

