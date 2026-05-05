Moțiunea de cenzură, explicată pas cu pas: Cum se votează „pentru”, „contra” sau „abținere”. Detaliul puțin știut despre bilele negre care schimbă tot

Ana Maria
05 mai 2026, 08:45
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Moțiunea care poate dărâma Guvernul: Cum se desfășoară procedura de vot în Parlament
  2. Moțiunea care poate dărâma Guvernul: De ce a stârnit controverse votul „la vedere”
  3. Ce poziție au partidele în ziua votului
  4. Cum vor proceda PNL, USR și UDMR

Moțiunea care poate dărâma Guvernul: Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se reunește marți, de la ora 11:00, pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Pentru ca Guvernul să fie demis, este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul de 465 de parlamentari. Procedura este una complexă și include dezbateri ample, urmate de votul secret.

Moțiunea care poate dărâma Guvernul: Cum se desfășoară procedura de vot în Parlament

Înainte de exprimarea votului, președintele Camerei Deputaților explică regulile și semnificația acestuia.

După încheierea discursurilor, fiecare parlamentar este chemat, pe rând, la tribună pentru a-și exprima opțiunea. Sistemul de vot presupune utilizarea a două bile — una albă și una neagră — care sunt introduse în urne corespunzătoare.

Potrivit regulamentului:

  • bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot „pentru”;
  • bila albă în urna neagră și bila neagră în urna albă indică vot „contra”;
  • ambele bile introduse în urna neagră reprezintă „abținere”.

După apelul nominal al tuturor parlamentarilor, voturile sunt numărate, iar rezultatul final este anunțat oficial.

„Biroul permanent hotărăşte asupra mijloacelor prin care se asigură caracterul secret al votului, precum şi procedura de numărare şi modelul procesului-verbal care consemnează rezultatul votului", arată Regulamentul, potrivit Hotnews.

Moțiunea care poate dărâma Guvernul: De ce a stârnit controverse votul „la vedere”

Deși votul este, în mod oficial, secret, există precedente în care parlamentarii și-au arătat opțiunea înainte de introducerea bilelor în urne. PSD a decis, în ședința de luni a grupurilor parlamentare, ca aleșii partidului să își facă public votul. „Nu avem nimic de ascuns”, s-a spus în ședința PSD, potrivit unor surse HotNews.

Un episod similar a avut loc în 2017, când Guvernul condus de Sorin Grindeanu a fost demis după conflictul cu Liviu Dragnea. Ulterior, Grindeanu a contestat la Curtea Constituțională modul de vot, însă sesizarea a fost respinsă.

Ce poziție au partidele în ziua votului

Declarațiile liderilor politici indică strategii diferite în Parlament. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a exclus orice abatere de la linia partidului:

„Până la urmă, atunci când ne înscriem într-un partid ne supunem unei discipline de partid. N-am auzit niciun coleg să se plângă de decizia partidului. Vor fi prezenți toți”.

Întrebat dacă parlamentarii AUR vor vota la vedere, acesta a precizat: „nu impunem niciun fel de vot” și a subliniat: „Nu există să nu voteze. Sunt unii parlamentari care arată bilele, dar într-un partid avem unitate”

Cum vor proceda PNL, USR și UDMR

Partidele din opoziție sau din afara inițiatorilor moțiunii au anunțat tactici diferite.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a explicat că liberalii vor participa la dezbateri, dar vor părăsi sala în momentul votului:

„Am decis ca grupul să fie prezent la dezbateri, în semn de protest față de această monstruoasă coaliție, și să ieșim din sală în momentul votului. Cu excepția liderului și a cinci vicelideri”

El a adăugat:

„Este o procedură discutată în cadrul grupurilor parlamentare. Ne vom pune de acord toți liderii de grup. Am decis să protestăm la adresa modului în care PSD s-a aliat cu AUR”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că parlamentarii formațiunii vor fi prezenți, dar nu vor vota:

„Mâine, parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Am înțeles că o abordare similară vor avea colegii din PNL și UDMR”.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că parlamentarii Uniunii vor participa la ședință, însă nu își vor exprima votul.

