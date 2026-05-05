B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă

Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă

Ana Maria
05 mai 2026, 10:13
Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României﻿ / Facebook
Cuprins
  1. Ce proiecte sunt discutate în ședința de Guvern
  2. Mișcare de ultimă oră la Guvern. Ce măsuri sunt pregătite pentru sistemul de educație
  3. Ce urmează în Parlament
  4. Mișcare de ultimă oră la Guvern. Câte voturi sunt necesare pentru ca moțiunea să treacă

Mișcare de ultimă oră la Guvern! Executivul s-a reunit marți dimineață într-o ședință extraordinară desfășurată în format hibrid, potrivit unui anunț transmis de Biroul de presă al Guvernului. Reuniunea a fost convocată cu doar o oră și jumătate înainte de momentul-cheie din Parlament, unde urmează dezbaterea și votul moțiunii de cenzură inițiate de AUR și PSD.

Ședința are loc într-un context politic tensionat, în care Cabinetul condus de Ilie Bolojan își joacă practic viitorul.

Ce proiecte sunt discutate în ședința de Guvern

Potrivit informațiilor oficiale, principalul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă o Ordonanță de Urgență propusă de Ministerul Agriculturii, necesară pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Totuși, reprezentanții Executivului au precizat că agenda ar putea fi completată și cu alte proiecte, în funcție de evoluția discuțiilor, potrivit Hotnews.

Mișcare de ultimă oră la Guvern. Ce măsuri sunt pregătite pentru sistemul de educație

Pe lista de subiecte se regăsesc și măsuri care vizează personalul din învățământ. Este vorba despre acordarea unor prime de carieră pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar, dar și despre o primă de carieră profesională destinată personalului nedidactic.

Aceste beneficii ar urma să fie finanțate din fonduri externe nerambursabile și sunt legate de implementarea Programului Educație și Ocupare 2021-2027. Totodată, proiectul include și reglementări privind gestionarea acestui program.

Ce urmează în Parlament

La ora 11:00 este programată ședința comună a plenului Camerei Deputaților și Senatului, în care va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Taberele politice au poziții diferite. Social-democrații susțin că moțiunea are șanse mari să treacă, în timp ce liberalii afirmă că rezultatul rămâne incert și că „încă se joacă”.

Miza votului este majoră. Dacă moțiunea va fi adoptată, Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis.

Mișcare de ultimă oră la Guvern. Câte voturi sunt necesare pentru ca moțiunea să treacă

Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată, este nevoie de majoritate absolută, adică minimum 233 de voturi. Dacă acest prag este atins, Parlamentul își retrage încrederea acordată Guvernului, iar Executivul este automat demis.

Moțiunea, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, ar duce la căderea Guvernului dacă întrunește numărul necesar de voturi.

Tags:
Citește și...
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Politică
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
Politică
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
Politică
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Politică
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
Politică
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Politică
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Politică
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: „AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului” (VIDEO)
Politică
Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: „AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului” (VIDEO)
Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt
Politică
Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt
Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiunea de cenzură. Șiretlicul prin care Bolojan ar putea să-și păstreze scaunul
Politică
Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiunea de cenzură. Șiretlicul prin care Bolojan ar putea să-și păstreze scaunul
Ultima oră
12:47 - Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
12:36 - „Cinism absolut”. Zelenski reacționează după armistițiul anunțat de Rusia pentru Ziua Victoriei
12:36 - Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
12:34 - VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
12:23 - Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
11:57 - UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
11:55 - Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
11:50 - Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
11:48 - Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
11:33 - Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret