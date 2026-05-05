Mișcare de ultimă oră la Guvern! Executivul s-a reunit marți dimineață într-o ședință extraordinară desfășurată în format hibrid, potrivit unui anunț transmis de Biroul de presă al Guvernului. Reuniunea a fost convocată cu doar o oră și jumătate înainte de momentul-cheie din Parlament, unde urmează dezbaterea și votul moțiunii de cenzură inițiate de AUR și PSD.

Ședința are loc într-un context politic tensionat, în care Cabinetul condus de Ilie Bolojan își joacă practic viitorul.

Ce proiecte sunt discutate în ședința de Guvern

Potrivit informațiilor oficiale, principalul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă o Ordonanță de Urgență propusă de Ministerul Agriculturii, necesară pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Totuși, reprezentanții Executivului au precizat că agenda ar putea fi completată și cu alte proiecte, în funcție de evoluția discuțiilor, potrivit .

Mișcare de ultimă oră la Guvern. Ce măsuri sunt pregătite pentru sistemul de educație

Pe lista de subiecte se regăsesc și măsuri care vizează personalul din învățământ. Este vorba despre acordarea unor prime de carieră pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar, dar și despre o primă de carieră profesională destinată personalului nedidactic.

Aceste beneficii ar urma să fie finanțate din fonduri externe nerambursabile și sunt legate de implementarea Programului Educație și Ocupare 2021-2027. Totodată, proiectul include și reglementări privind gestionarea acestui program.

Ce urmează în Parlament

La ora 11:00 este programată ședința comună a plenului Camerei Deputaților și Senatului, în care va fi dezbătută și votată de cenzură împotriva Guvernului. Taberele politice au poziții diferite. Social-democrații susțin că moțiunea are șanse mari să treacă, în timp ce liberalii afirmă că rezultatul rămâne incert și că „încă se joacă”.

Miza votului este majoră. Dacă moțiunea va fi adoptată, Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis.

Mișcare de ultimă oră la Guvern. Câte voturi sunt necesare pentru ca moțiunea să treacă

Pentru ca de cenzură să fie adoptată, este nevoie de majoritate absolută, adică minimum 233 de voturi. Dacă acest prag este atins, Parlamentul își retrage încrederea acordată Guvernului, iar Executivul este automat demis.

Moțiunea, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, ar duce la căderea Guvernului dacă întrunește numărul necesar de voturi.