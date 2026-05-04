Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proietelor Europene, a declarat că Guvernul Bolojan ar putea aproba într-o ședință extraordinară marți, înainte de votul din Parlament pe moțiunea de cenzură, acordarea către profesori. Pentru asta, însă, mai e nevoie ca proiectul să primească avizul Consiliului Legislativ, încă în așteptare.

Pîslaru, explicații despre proiectul privind acordarea primelor didactice către profesori

„Vă rog să-mi permiteți să-mi exprim speranța că până mâine dimineață, la 8.30, Consiliul Legislativ ne va da avizarea necesară, care nu a fost dată azi, ca să putem adopta acest proiect. E un proiect la care lucrăm de foarte mult timp, e vorba despre a modifica Ordonanța 58 pentru a putea oferi primele respective din bani europeni

Avem modificare de program, avem banii puși la o parte. Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ. Mâine dimineață sperăm să-l avem ca să putem”, a declarat Dragoș Pîslaru, la finalul ședinței de guvern de luni.

Ministrul a precizat că avizul a fost solicitat luni, la ora 15.00, „cu rugămintea de urgență”. „Era mai mult decât suficient timp, dar înțelegem că dumnealor nu au putut să-l ofere în timpul respectiv”, a punctat Pîslaru.