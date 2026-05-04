B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)

Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 mai 2026, 23:28
Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proietelor Europene, a declarat că Guvernul Bolojan ar putea aproba într-o ședință extraordinară marți, înainte de votul din Parlament pe moțiunea de cenzură, acordarea primelor didactice către profesori. Pentru asta, însă, mai e nevoie ca proiectul să primească avizul Consiliului Legislativ, încă în așteptare.

Pîslaru, explicații despre proiectul privind acordarea primelor didactice către profesori

„Vă rog să-mi permiteți să-mi exprim speranța că până mâine dimineață, la 8.30, Consiliul Legislativ ne va da avizarea necesară, care nu a fost dată azi, ca să putem adopta acest proiect. E un proiect la care lucrăm de foarte mult timp, e vorba despre a modifica Ordonanța 58 pentru a putea oferi primele respective din bani europeni

Avem modificare de program, avem banii puși la o parte. Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ. Mâine dimineață sperăm să-l avem ca să putem”, a declarat Dragoș Pîslaru, la finalul ședinței de guvern de luni.

Ministrul a precizat că avizul a fost solicitat luni, la ora 15.00, „cu rugămintea de urgență”. „Era mai mult decât suficient timp, dar înțelegem că dumnealor nu au putut să-l ofere în timpul respectiv”, a punctat Pîslaru.

Tags:
Citește și...
Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer
Politică
Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer
Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA”
Politică
Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA”
Pîslaru: România va primi integral banii aferenți cererii de plată 4 din PNRR. Despre ce sumă este vorba (VIDEO)
Politică
Pîslaru: România va primi integral banii aferenți cererii de plată 4 din PNRR. Despre ce sumă este vorba (VIDEO)
Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
Politică
Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani
Politică
Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani
Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
Politică
Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
Politică
Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
Ce a spus Simion de data aceasta, întrebat dacă PSD mai e un partid corupt / Săptămâna trecută refuzase să răspundă (VIDEO)
Politică
Ce a spus Simion de data aceasta, întrebat dacă PSD mai e un partid corupt / Săptămâna trecută refuzase să răspundă (VIDEO)
Emil Boc cere discuții cu PSD pentru oprirea moțiunii: „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
Politică
Emil Boc cere discuții cu PSD pentru oprirea moțiunii: „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Politică
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Ultima oră
23:58 - Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
23:58 - Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer
23:52 - Valeriu Iftime, amuzat de situația de la FCSB: „A evadat de la mănăstire!”. Ce antrenor i-a găsit lui Becali
23:23 - Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
23:21 - Avarie la Cernavodă. Unitatea 2 s-a oprit singură din cauza unei defecțiuni tehnice
23:08 - „În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
22:59 - Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
22:51 - Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
22:38 - Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
22:28 - Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA”