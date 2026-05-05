Avocatul Toni Neacșu a prezentat propriul pronostic cu privire la și la numărul de voturi care vor fi adunate pentru demiterea guvernului condus de .

Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiune

Moțiunea de cenzură împotriva ar putea intra în istorie în contextul numărului de voturi adunate pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Toni Neacșu face referire la istoricul moțiunilor care au dus la demiterea guvernului, în număr de șase. Dintre acestea, cele mai multe voturi le-a acumulat moțiunea pentru demiterea lui Florin Cîțu, 281. Iar pe locul al doilea s-a clasat moțiunea împotriva lui Ludovic Orban, 261 de voturi.

„În istoria noastră parlamentară doar 6 moțiuni de cenzură au fost reușite și au dus la căderea Guvernului. Moțiunea cu cel mai mare număr de voturi «pentru» este cea împotriva Guvernului Cîțu (281 de parlamentari, în 2021). Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi, cea împotriva unui alt liberal, Ludovic Orban (261 de parlamentari, în 2020), dar e puțin probabil să bată recordul absolut, deși îl deține pe cel de cel mai mare număr de semnături la depunere (254)”, a pronosticat avocatul într-o postare pe Facebook.

El s-a arătat convins că guvernul va pica, iar acest lucru se va datora voturilor date de grupul minorităților naționale. Aceasta dincolo de ceea ce s-ar putea întâmpla cu voturile date de alți parlamentari suveraniști.

„În ce mă privește, indicatorul care îmi semnalizează reușita inevitabilă, chiar dincolo de bazinul suplimentar dat de grupul parlamentar SOS (15 voturi, aceștia nesemnând moțiunea) este decizia de vot a Grupului minorităților naționale (17 membri)”, a comentat avocatul Neacșu.

Semnele pe care le dă grupul minorităților

Toni Neacșu apreciază că parlamentarii din grupul minorităților vor vota împotriva guvernului, pentru demitere. El spune că această convingere i-a fost întărită de mesajul transmis de liderii grupului care au transmis că vor vota așa cum le dictează conștiința.

„Istoria are prostul obicei să se repete și ori de câte ori acest grup a decis să voteze potrivit propriei conștiințe, iar nu să stea în banci sau să nu se prezinte, moțiunile au trecut. «Votul potrivit propriei conștiințe» înseamnă în argoul parlamentar că se va vota majoritar împotriva Guvernului, iar dacă partidele din coaliție vor rămâne la strategiile de vot anunțate astăzi ei vor fi singurii care, din interiorul acesteia, vor vota”, a mai spus avocatul.

Grupul minorităților este parte a coaliției de guvernare și a votat pentru învestirea guvernului Bolojan. Dar, pe de altă parte, va vota și pentru următorul guvern, indiferent care va fi.

„Grupul minorităților naționale face parte din coaliția parlamentară, fiind membru semnatar al Acordului de guvernare, a votat la învestire Guvernul și va vota și va susține și următorul guvern”, a scris Toni Neacșu.

Toni Neacșu, despre șiretlicul prin care Bolojan ar rămâne la putere

Cunoscutul avocat a vorbit despre șiretlicul la care ar putea apela Ilie Bolojan pentru a se menține la putere. În opinia lui Toni Neacșu, premierul ar putea să-și dea demisia, astfel încât să nu intre sub incidența prevederilor constituționale legate de nominalizare aceluiași premier, după demiterea prin moțiune de cenzură.

„Demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură îl va opri pe Nicușor Dan în a-l putea desemna din nou ca propunere de premier pe Ilie Bolojan. O demisie anterioară votului pe moțiune ar fi păstrat posibilă constituțional această variantă”, a mai scris el.