Vot decisiv în Parlament! După zile întregi de negocieri intense purtate în culisele Parlamentului, premierul Ilie Bolojan află marți dacă Executivul său va rămâne sau nu în funcție. În acest moment, tabăra care îl susține pe premier se bazează pe 165 de parlamentari siguri, în timp ce PSD și AUR susțin că au deja suficiente voturi pentru a trece moțiunea de cenzură, după ce au strâns 254 de semnături.

Cu toate acestea, jocul nu este încă închis. Zeci de parlamentari din zona neafiliaților, ai minorităților și din alte grupuri ar putea înclina decisiv balanța.

Vot decisiv în Parlament. Câte voturi sunt necesare pentru ca moțiunea să treacă

Pentru ca de cenzură să fie adoptată, este nevoie de majoritate absolută, adică minimum 233 de voturi. Dacă acest prag este atins, Parlamentul își retrage încrederea acordată Guvernului, iar Executivul este automat demis.

Moțiunea, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, ar duce la căderea Guvernului dacă întrunește numărul necesar de voturi.

Ce se întâmplă după vot

În cazul în care moțiunea trece, Nicușor Dan va convoca consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități guvernamentale. Dacă moțiunea nu adună suficiente voturi, Cabinetul condus de Ilie Bolojan își va continua mandatul.

Vot decisiv în Parlament. Cum arată tabăra care îl susține pe Bolojan

Parlamentarii PNL, USR și UDMR formează nucleul care îl sprijină pe premier, însă strategia lor diferă în ziua votului.

Liberalii au anunțat că vor participa la dezbateri, dar vor părăsi sala înainte de vot, în timp ce aleșii USR vor rămâne în plen, însă nu își vor exprima opțiunea.

UDMR, la rândul său, nu va participa la vot, iar o parte dintre parlamentari ar putea lipsi din sală.

Distribuția susținătorilor:

PNL: 75 parlamentari

USR: 59 parlamentari

UDMR: 31 parlamentari

Total: 165 parlamentari

Cine vrea demiterea Guvernului

De cealaltă parte, PSD și AUR conduc ofensiva împotriva Executivului și mizează pe un număr consistent de voturi. Social-democrații, care au 129 de parlamentari, au anunțat că vor vota la vedere, pentru a elimina orice suspiciune. AUR, cu 90 de parlamentari, nu a impus o regulă strictă privind modul de vot.

Lor li se alătură și parlamentari din alte grupuri, ceea ce duce totalul peste pragul necesar, cel puțin la nivel teoretic.

Tabăra pentru demitere:

PSD: 129 parlamentari

AUR: 90 parlamentari

PACE: 12 senatori

POT: 16 parlamentari

Neafiliați: 20 parlamentari

Semnături pentru moțiune: 254

Voturi necesare: 233

Vot decisiv în Parlament. De ce este votul, încă, imprevizibil

Deși cifrele par să favorizeze inițiatorii moțiunii, rezultatul final rămâne incert. Liberalii au purtat negocieri pentru a convinge parlamentari din alte grupuri să nu voteze moțiunea, iar o parte dintre aleșii care inițial au semnat documentul ar putea să nu îl mai susțină la vot.

Există informații potrivit cărora unii parlamentari ar fi primit promisiuni de funcții, însă aceste date nu sunt confirmate oficial, informează .

Cine poate înclina balanța

Soarta Guvernului depinde, în mare măsură, de voturile unor grupuri mai mici, dar decisive:

Minorități: 17 parlamentari

Neafiliați: 20 parlamentari

SOS: 15 parlamentari

Acești parlamentari nu au o poziție unitară și ar putea vota diferit, în funcție de propriile opțiuni sau negocieri politice.