România încearcă să reducă impactul uneia dintre cele mai costisitoare moșteniri financiare lăsate de perioada pandemiei. Guvernul a deschis negocieri directe cu Pfizer și caută acum o formulă prin care suma datorată pentru vaccinurile anti-COVID să nu lovească frontal bugetul din 2026.

Ce a transmis Guvernul României companiei Pfizer

La finalul ședinței de Guvern, , Alexandru Nazare, a anunțat că statul român a prezentat companiei americane o propunere concretă, menită să reducă presiunea financiară.

Oficialul a explicat că discuțiile purtate la Washington au avut un caracter preliminar și confidențial, însă direcția este deja stabilită. România vrea ca suma datorată, de 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă penalități, să fie convertită în produse medicale care pot fi folosite în sistemul sanitar.

„Concluziile discuţiei de la Washington sunt următoarele: în primul rând, a fost vorba de o discuţie sub semnul confidenţialităţii, o discuţie preliminară în care am transmis care sunt, practic, dorinţele noastre în privinţa unei potenţiale rezolvări a situaţiei.”

De ce este această sumă atât de importantă pentru bugetul anului viitor

a subliniat că impactul financiar este unul major, mai ales în contextul deficitului bugetar din 2026, unde această obligație ar putea complica serios calculele Ministerului Finanțelor.

„În primul rând, suma este foarte importantă. Este vorba de 3,4 miliarde de lei în 2026, care are efecte pe deficitul anului 2026 şi, ataşat sumei, vorbim şi de penalităţi.” În același timp, România a solicitat și suspendarea dobânzilor pe durata aflate în desfășurare, în așteptarea unui răspuns oficial din partea companiei, relatează Antena3.

România, front comun cu Polonia

Guvernul nu merge singur în această dispută. Ministrul Finanțelor a confirmat că autoritățile române au luat legătura cu omologii din Polonia, țară aflată într-o situație similară.

„În momentul de faţă, de asemenea, am luat legătura cu ministrul Sănătăţii din Polonia, pentru a crea o strategie comună de abordare a acestei situaţii.”

Executivul speră inclusiv la implicarea Comisiei Europene, mai ales că marja de manevră juridică s-a redus considerabil după decizia tribunalului din Bruxelles.

Ce spune Nazare despre deciziile luate în 2021

Ministrul a readus în discuție avertismentele formulate în urmă cu cinci ani, când susține că a atras atenția asupra riscurilor generate de achiziția suplimentară de vaccinuri. „Îmi pare foarte rău că în 2021, când am avertizat asupra acestor aspecte şi când nu am semnat acest memorandum, am transmis chiar atunci, în şedinţa de Guvern, că există riscuri importante şi că achiziţionarea acestor doze ar putea să aibă efecte adverse importante asupra securităţii financiare a României.”

În prezent, după pierderea procesului în primă instanță, România încearcă să transforme o obligație financiară de sute de milioane de euro într-un acord care să aducă beneficii concrete sistemului medical.