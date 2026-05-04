B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer

Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer

Iulia Petcu
04 mai 2026, 23:58
Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer
Sursă Foto: Facebook -Alexandru Nazare
Cuprins
  1. Ce a transmis Guvernul României companiei Pfizer
  2. De ce este această sumă atât de importantă pentru bugetul anului viitor
  3. România, front comun cu Polonia
  4. Ce spune Nazare despre deciziile luate în 2021

România încearcă să reducă impactul uneia dintre cele mai costisitoare moșteniri financiare lăsate de perioada pandemiei. Guvernul a deschis negocieri directe cu Pfizer și caută acum o formulă prin care suma datorată pentru vaccinurile anti-COVID să nu lovească frontal bugetul din 2026.

Ce a transmis Guvernul României companiei Pfizer

La finalul ședinței de Guvern, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că statul român a prezentat companiei americane o propunere concretă, menită să reducă presiunea financiară.

Oficialul a explicat că discuțiile purtate la Washington au avut un caracter preliminar și confidențial, însă direcția este deja stabilită. România vrea ca suma datorată, de 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă penalități, să fie convertită în produse medicale care pot fi folosite în sistemul sanitar.

„Concluziile discuţiei de la Washington sunt următoarele: în primul rând, a fost vorba de o discuţie sub semnul confidenţialităţii, o discuţie preliminară în care am transmis care sunt, practic, dorinţele noastre în privinţa unei potenţiale rezolvări a situaţiei.”

De ce este această sumă atât de importantă pentru bugetul anului viitor

Nazare a subliniat că impactul financiar este unul major, mai ales în contextul deficitului bugetar din 2026, unde această obligație ar putea complica serios calculele Ministerului Finanțelor.

„În primul rând, suma este foarte importantă. Este vorba de 3,4 miliarde de lei în 2026, care are efecte pe deficitul anului 2026 şi, ataşat sumei, vorbim şi de penalităţi.” În același timp, România a solicitat și suspendarea dobânzilor pe durata negocierilor aflate în desfășurare, în așteptarea unui răspuns oficial din partea companiei, relatează Antena3.

România, front comun cu Polonia

Guvernul nu merge singur în această dispută. Ministrul Finanțelor a confirmat că autoritățile române au luat legătura cu omologii din Polonia, țară aflată într-o situație similară.

„În momentul de faţă, de asemenea, am luat legătura cu ministrul Sănătăţii din Polonia, pentru a crea o strategie comună de abordare a acestei situaţii.”

Executivul speră inclusiv la implicarea Comisiei Europene, mai ales că marja de manevră juridică s-a redus considerabil după decizia tribunalului din Bruxelles.

Ce spune Nazare despre deciziile luate în 2021

Ministrul a readus în discuție avertismentele formulate în urmă cu cinci ani, când susține că a atras atenția asupra riscurilor generate de achiziția suplimentară de vaccinuri. „Îmi pare foarte rău că în 2021, când am avertizat asupra acestor aspecte şi când nu am semnat acest memorandum, am transmis chiar atunci, în şedinţa de Guvern, că există riscuri importante şi că achiziţionarea acestor doze ar putea să aibă efecte adverse importante asupra securităţii financiare a României.”

În prezent, după pierderea procesului în primă instanță, România încearcă să transforme o obligație financiară de sute de milioane de euro într-un acord care să aducă beneficii concrete sistemului medical.

Tags:
Citește și...
Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)
Politică
Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)
Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA”
Politică
Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA”
Pîslaru: România va primi integral banii aferenți cererii de plată 4 din PNRR. Despre ce sumă este vorba (VIDEO)
Politică
Pîslaru: România va primi integral banii aferenți cererii de plată 4 din PNRR. Despre ce sumă este vorba (VIDEO)
Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
Politică
Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani
Politică
Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani
Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
Politică
Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
Politică
Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
Ce a spus Simion de data aceasta, întrebat dacă PSD mai e un partid corupt / Săptămâna trecută refuzase să răspundă (VIDEO)
Politică
Ce a spus Simion de data aceasta, întrebat dacă PSD mai e un partid corupt / Săptămâna trecută refuzase să răspundă (VIDEO)
Emil Boc cere discuții cu PSD pentru oprirea moțiunii: „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
Politică
Emil Boc cere discuții cu PSD pentru oprirea moțiunii: „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Politică
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Ultima oră
23:58 - Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
23:52 - Valeriu Iftime, amuzat de situația de la FCSB: „A evadat de la mănăstire!”. Ce antrenor i-a găsit lui Becali
23:28 - Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)
23:23 - Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
23:21 - Avarie la Cernavodă. Unitatea 2 s-a oprit singură din cauza unei defecțiuni tehnice
23:08 - „În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
22:59 - Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
22:51 - Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
22:38 - Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
22:28 - Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA”