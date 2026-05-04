Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA"

Traian Avarvarei
04 mai 2026, 22:28
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Sursa foto: partidulaur.ro

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a enumerat trei măsuri pe care AUR le va lua dacă va ajunge la guvernare.

„Aș începe cu revenirea la cotele de TVA, pentru că Guvernul s-a bătut în piept că va trebui să taie consumul, să reducă foarte mult consumul și să crească partea de investiții. Iată că a scăzut foarte mult consumul, dar până într-atât încât a îngropat economia. Suntem deja în criză economică. Și atunci cred că ar trebui să vedem dacă economia României are sau nu nevoie de consum și ce înseamnă acel consum.

În al doilea rând, ar fi important de redat suflul antreprenorial, adică de redus impozitul pe dividende sub pragul impozitului pe veniturile salariale.

În al treilea rând, cred că ar fi important să readucem respectarea legii în societate și să indexăm pensiile”, a declarat Petrișor Peiu, pentru Adevărul.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR contra Guvernului Bolojan va fi supusă votului în Parlament marți, 5 mai.

