Ministrul Energiei a explicat, luni, că firmele de distribuție a combustibilului nu au niciun motiv să crească prețul la pompă, în contextul scandalului care vizează Lukoil.

Cât combustibil exportă anual România, potrivit lui Bogdan Ivan

Bogdan Ivan susține că România nu este dependentă de producția companiei petroliere Lukoil, țara noastră exportând în fiecare an circa un milion de tone de combustibil.

„Să ştiţi că nu consider că este corect ca noi să cerem o derogare specială pentru România, în condiţiile în care nu depindem de această rafinărie (n.r. Petrotel) şi în condiţiile în care ar trebui să vină altă companie, preferabil românească sau din SUA, care să preia activitatea acestei companii şi să producă în continuare pentru România şi pentru export pe teritoriul României, dar cu o condiţie foarte clară: să nu mai finanţeze acest război ilegitim pornit de . Eu, ca ministru PSD al Energiei, încă de săptămâna trecută, am înaintat Guvernului un proiect de act normativ care acum se actualizează de către Ministerul de Externe, Ministerul Economiei şi , care trebuie să pună în aplicare aceste sancţiuni”, a explicat Ivan.

Ce riscă companiile care au majorat prețul la pompă al combustibilului

Ministrul Energiei avertizează companiile care cresc nejustificat prețul la pompă, pe fondul scandalului cu Lukoil, riscă verificări din partea Consiliului Concurenței și altor instituții.

„Cei care, astăzi, la pompă, în mod total imoral, vin şi cresc preţul nejustificat trebuie să ştie că au o problemă cu cei din Consiliul Concurenţei, cu alte instituţii care trebuie să-i protejeze pe români şi cărora le-am cerut, astăzi, scris oficial, să demareze proceduri pentru a verifica modul în care au crescut preţurile la pompă la motorină şi benzină total nejustificat, în condiţiile în care rafinăria Petrotel nu mai funcţionează de la jumătatea lunii octombrie, pentru că este în revizie tehnică… Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, astăzi, preţul la motorină şi benzină la pompă, în condiţiile în care România exportă aproximativ un milion de tone combustibil, în fiecare an. Noi nu depindem de ceea ce produce, astăzi, Lukoil”, a precizat ministrul.

Va crește sau nu prețul la gaze

Ministrul a subliniat faptul că prețul gazelor nu va crește în această iarnă, fiind în vigoare o schemă de plafonare până în 2026. Chiar și după aceea, ministerul își propune implementarea unor mecanisme care să prevină o creștere bruscă a tarifelor, din dorința de a proteja românii cu venituri mici.

Bogdan Ivan a adus în discuție și controversatul proiect Neptun Deep, susținând că cea mai mare parte a gazului extras din mare va rămâne pe teritoriul țării noastre.

„Ca să fie foarte clar încă un lucru: preţul la gaz nu o să crească în această iarnă. Avem activă schema de plafonare până în 31 martie 2026. Deja am început să lucrăm la mecanisme prin care ne vom asigura că după 31 martie 2026 nu o să avem o creştere bruscă a preţului, aşa cum am avut la energie, pentru a-i proteja pe românii care, mulţi dintre ei, au venituri mici, mulţi dintre ei trebuie să aleagă dacă îşi plătesc facturile, dacă îşi cumpără mâncare sau medicamente. Despre ei este vorba şi din acest motiv tratez acest subiect foarte serios. […] Când vorbim despre energie, vorbim despre fiecare produs pe care românii îl cumpără, de la pâine, până la combustibili, până la materiale şcolare, până la materiale sanitare. Aşa că gazul românesc produs în Neptun Deep va fi folosit în România în cea mai mare parte a sa”, a punctat ministrul Energiei.