Rareș Bogdan, în sedința PNL: Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 16:17
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan. Sursa foto: Rareș Bogdan / Facebook
Cuprins
  1. Rareș Bogdan, critici pentru Ilie Bolojan în ședința PNL
  2. Cu ce concluzie s-a încheiat ședința PNL

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, unul dintre criticii lui Ilie Bolojan, a spus în ședința partidului de marți că el nu vrea „steagul Curcubeu pe sediul PNL”, o aluzie la apropierea premierului de USR, formațiune considerată progresistă.

Rareș Bogdan, critici pentru Ilie Bolojan în ședința PNL

Ilie Bolojan a fost criticat în ședința PNL de marți de către unii dintre liberali. Printre ei s-a numărat și Rareș Bogdan, care i-a reproșat și în trecut premierului că e mai apropiat de USR decât de propriul partid.

„Am mai zis că eu nu doresc Steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină, că noi susținem familia și tradițiile, nu alte cele nefirești”, a afirmat Rareș Bogdan, potrivit Gândul.

Cu ce concluzie s-a încheiat ședința PNL

După circa patru ore de discuții, liberalii au decis să nu mai facă nicio coaliție cu PSD, partid care luni i-a retras sprijinul premierului Bolojan.

„Din punct de vedere politic, așa cum știți, acum o lună de zile am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea Partidul Social-Democrat, am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză politică, Partidul Național Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi și, în condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu Partidul Social Democrat”, a declarat Ilie Bolojan, președintele PNL, după ședință.

Consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din coaliția de guvernare vor avea loc miercuri, 22 aprilie.

