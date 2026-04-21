Îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Am avut o colaborare bună" (VIDEO)

Îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Am avut o colaborare bună” (VIDEO)

Ana Maria
21 apr. 2026, 15:11
Îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan? Răspunsul lui Ilie Bolojan: Am avut o colaborare bună (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a susținut marți o conferință de presă după ședința PNL. Bolojan a fost întrebat și despre relația cu președintele Nicușor Dan, dar și despre scenariile luate în calcul în contextul actualei crize politice.

Șeful Guvernului a vorbit deschis despre colaborarea instituțională din ultimele luni și a explicat de ce varianta unui premier tehnocrat nu ar fi, în opinia sa, o soluție viabilă.

Cum descrie Ilie Bolojan relația cu președintele Nicușor Dan

Întrebat dacă îl consideră pe președinte un partener loial, Ilie Bolojan a făcut referire la relația dintre cei doi, folosind inițial timpul trecut, dar a subliniat că parteneriatul rămâne unul funcțional.

Așa cum am mai răspuns la acest tip de întrebări, am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan în această calitate, în perioada în care am deținut mandatul.

Iar ca oameni responsabili, înțelegem că pentru a obține efecte maxime în reprezentarea României, în plan extern, în zona Comisiei de Europene, în zona de apărare, echipele de la Cotroceni și de la Palatul Victoria trebuie să lucreze împreună și am avut o colaborare foarte bună din acest punct de vedere și da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă”, a spus Bolojan.

Mai este Nicușor Dan un partener pentru premier?

Remarcând că vorbește la timpul trecut, reporterul l-a întrebat pe Bolojan dacă îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan, iar acesta a spus: ”În mod evident, da!”

Este o soluție un premier tehnocrat?

În contextul discuțiilor despre viitorul Guvernului, Ilie Bolojan a admis că există mai multe scenarii posibile, inclusiv varianta unui premier tehnocrat. Totuși, șeful Executivului se arată sceptic în privința eficienței unei astfel de formule.

”Pot fi orice fel de ipoteze, în condițiile în care un Guvern nu mai are susținere parlamentară.

Dacă ar fi să fac o apreciere personală, cu experiența pe care am avut-o în administrația locală, cu tenacitatea de a duce lucrurile până la capăt, vă spun că este dificil să administrezi o coaliție cu 4 partide, dacă nu ai o anumită experiență politică, nu poți să împingi lucrurile înainte. Oricât ai fi de înțelegător, cum am fost și eu în aceeastă guvernare, nu am răspuns timp de 9 luni la niicun atac, care veneau în cascadă. PSD a fugit de răspundere, nu au dorit să-și asume nimic.

Poți să ai un premier tehnocrat, poți să ai un premier politic, în condițiile astea lucrurile vor eșua la un moment dat (…) Nu persoanele sunt întotdeauna cele vinovate și să ne gândim la niște ”apucături”, iar eu sper ca și PSD să scape de aceste ”apucături”.”

Premierul a explicat că, fără experiență politică și fără o susținere solidă, gestionarea unei coaliții formate din mai multe partide devine extrem de complicată. În opinia sa, problemele nu țin doar de persoane, ci și de modul în care funcționează partidele în astfel de alianțe.

Citește și...
PSD pregătește ruptura. Claudiu Manda a anunțat planul: „Dacă domnul Bolojan nu acționează, urmează pasul doi”
Politică
PSD pregătește ruptura. Claudiu Manda a anunțat planul: „Dacă domnul Bolojan nu acționează, urmează pasul doi”
Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta” (VIDEO)
Ilie Bolojan răspunde criticilor: De ce nu demisionează și de ce vrea să rămână în continuare la guvernare (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan răspunde criticilor: De ce nu demisionează și de ce vrea să rămână în continuare la guvernare (VIDEO)
Este PNL dispus să negocieze cu AUR? Ce a anunțat premierul Ilie Bolojan (VIDEO)
Politică
Este PNL dispus să negocieze cu AUR? Ce a anunțat premierul Ilie Bolojan (VIDEO)
Ilie Bolojan a anunțat care e planul pentru a putea funcționa un guvern minoritar: „Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul Guvern”. Ce decizie a adoptat PNL (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a anunțat care e planul pentru a putea funcționa un guvern minoritar: „Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul Guvern”. Ce decizie a adoptat PNL (VIDEO)
Mircea Abrudean: „Premierul Ilie Bolojan are susținerea totală a partidului. Și-a făcut treaba foarte bine pentru România”. Ce spune despre o reconciliere între PNL și PSD (VIDEO)
Politică
Mircea Abrudean: „Premierul Ilie Bolojan are susținerea totală a partidului. Și-a făcut treaba foarte bine pentru România”. Ce spune despre o reconciliere între PNL și PSD (VIDEO)
Nicușor Dan convoacă urgent consultări la Cotroceni după criza politică. Ce partide NU au fost invitate (FOTO)
Politică
Nicușor Dan convoacă urgent consultări la Cotroceni după criza politică. Ce partide NU au fost invitate (FOTO)
Surse: Ilie Bolojan, săgeți către PSD: „E greu să fii credibil, dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri”. Declarații din ședința PNL
Politică
Surse: Ilie Bolojan, săgeți către PSD: „E greu să fii credibil, dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri”. Declarații din ședința PNL
Tensiuni mari în PNL: Se cere interzicerea negocierilor cu SOS, POT, AUR. Cine a cerut vot în partid: „Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă”
Politică
Tensiuni mari în PNL: Se cere interzicerea negocierilor cu SOS, POT, AUR. Cine a cerut vot în partid: „Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă”
Planul de rezervă al PNL: Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit cu un alt premier liberal, însă cu o singură condiție. Ce scenariu e pregătit (Surse)
Politică
Planul de rezervă al PNL: Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit cu un alt premier liberal, însă cu o singură condiție. Ce scenariu e pregătit (Surse)
