Tensiunile din PNL au ieșit la suprafață într-o ședință marcată de reproșuri, ironii și tabere tot mai greu de împăcat. În același timp, partidul s-a strâns în jurul lui Ilie Bolojan, după ruptura produsă de PSD.

Schimb de replici în partid

Reuniunea conducerii liberale s-a desfășurat într-o atmosferă apăsată, dominată de discuții despre alianțe și direcția politică a formațiunii. Liderii prezenți au vorbit apăsat, iar divergențele au devenit vizibile în mai multe momente tensionate.

Cea mai comentată intervenție i-a aparținut lui Gigel Știrbu, care l-a vizat direct pe europarlamentarul . Replica sa, rostită în plină dezbatere, a stârnit reacții imediate în sală: „Ziua ta de pensat e marțea”, relatează Gândul.

În paralel cu disputele interne, liberalii au votat susținerea strategiei propuse de premierul Ilie Bolojan. După ce PSD și-a retras sprijinul politic în urma votului de luni, liderul Executivului a transmis că rămâne în funcție și pregătește o nouă formulă guvernamentală fără social-democrați.

Ce mesaj a transmis Ilie Bolojan

Premierul a criticat dur comportamentul foștilor parteneri de coaliție și a acuzat PSD că a înșelat așteptările publicului. Declarația sa a venit într-un moment sensibil, când scena politică încearcă să se reașeze rapid.

„Tot ce a făcut PSD în ultima perioada mințind electoratul, mințind legat de acțiunile pe care nu și le-a asumat, nu face decât să descalifice această acțiune politică. Așa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetățenii țării noastre, în așa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării și să facem ceea ce trebuie pentru România”, a spus Ilie Bolojan după retragerea sprijinului politic.

pare decis să meargă mai departe alături de actualul premier, chiar dacă în interiorul partidului rămân destule fisuri vizibile.

Mâine (miercuri, 22 aprilie) vor avea loc dintre liderii din coaliția de guvernare și președintele Nicușor Dan.