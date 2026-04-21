Liderul PNL, Ilie Bolojan, a transmis un semnal important pe scena politică, după ședința Biroului Politic Național. Premierul a anunțat că liberalii sunt pregătiți să poarte discuții extinse în Parlament pentru susținerea unui guvern minoritar, inclusiv cu AUR, însă exclude categoric o nouă colaborare cu PSD.

Este PNL dispus să negocieze cu AUR?

Întrebat dacă au existat deja discuții cu AUR sau dacă partidul ar putea fi atras la guvernare, Ilie Bolojan a precizat că, până în acest moment, nu a fost inițiat niciun dialog oficial.

“Nu am inițiat nicio discuție în acest sens. Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele care, astăzi, sunt în coaliția guvernamentală, așa cum v-am spus, USR, UDMR și grupul minorităților.

Dar așa cum am precizat, consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene, pentru a putea finaliza aceste investitii importante pentru țară, trebuie să fie, dacă este posibil, într-o situație de instabilitate în Parlament, discutat cu toate grupurile parlamentare, pentru că interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare.”, a spus .

Ce spune Ilie Bolojan despre o eventuală moțiune de cenzură

Întrebat dacă a avut discuții cu AUR pentru a evita susținerea unei moțiuni de cenzură, premierul a evitat un răspuns direct și a indicat că deciziile vor fi luate în funcție de evoluțiile politice din perioada următoare.

“Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și, în funcție de evoluția politică care va evolua în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce privește discuțiile cu un parlamentar sau altul.”

Se rupe definitiv relația dintre PNL și PSD?

Din declarațiile premierului reiese clar că o nouă coaliție cu PSD nu mai este o opțiune pentru liberali în acest moment. Strategia PNL pare să se concentreze pe formarea unui minoritar, susținut punctual în Parlament.