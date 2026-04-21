Sindicaliștii TAROM ies la atac și anunță proteste. Cum explică salariații criza companiei

21 apr. 2026, 17:05
Cuprins
  1. De ce acuză sindicaliștii Executivul că vrea să închidă TAROM
  2. Cum își apără angajații rolul strategic al companiei
  3. Ce probleme interne reclamă salariații
  4. Cum răspund acuzațiilor privind numărul de angajați și pierderile

Tensiunile din jurul TAROM au crescut după ce sindicaliștii au acuzat Guvernul că pregătește închiderea operatorului aerian național. Angajații au ieșit public, au cerut păstrarea companiei și au anunțat proteste, dar și posibile acțiuni în instanță.

De ce acuză sindicaliștii Executivul că vrea să închidă TAROM

Reprezentanții Sindicatului Unit TAROM (SUT) au susținut, marți, o conferință în fața sediului companiei din Otopeni. Liderii organizației au afirmat că statul ar lua în calcul desființarea transportatorului aerian național în perioada următoare.

Sindicaliștii au transmis că pe 28 aprilie vor organiza un miting în Piața Victoriei, împreună cu Confederația Sindicatelor Democratice din România. În paralel, ei analizează varianta unui proces împotriva Guvernului.

„Dacă guvernanții încearcă desființarea și închiderea acestei companii, noi vom face tot posibilul să nu se întâmple acest lucru. (…) Dacă doamna Oana Gheorghiu, viceprim-ministru al Guvernului, și-a permis ca, în aceste vremuri de criză, cu un război la estul României și cu altul ceva mai departe, să facă declarații împotriva companiei și pentru desființarea acesteia până la 30 aprilie, numai dumneaei va purta întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla cu această companie”, a declarat Narcis Pașcu, președintele SUT.

Cum își apără angajații rolul strategic al companiei

Liderul sindical a susținut că TAROM trebuie să rămână sub controlul statului român, mai ales în situații excepționale. El a invocat perioade de criză, război sau evacuări speciale, când o companie națională poate interveni rapid.

„TAROM trebuie să existe și să fie în permanență o companie a statului român, fiindcă în vremuri de război, de restriște, compania TAROM este cea care îi ajută, îi salvează pe cetățenii României în orice situație”.

Sindicatul a transmis și printr-un comunicat că operatorul reprezintă infrastructură critică de transport. În opinia angajaților, dispariția companiei ar produce efecte economice și strategice greu de reparat.

Ce probleme interne reclamă salariații

Narcis Pașcu a declarat că sindicatul nu a fost consultat în ultimii trei ani privind viitorul societății. Tot el a acuzat lipsa dialogului dintre minister și reprezentanții personalului.

„Guvernanții întotdeauna fac ceea ce vor dumnealor și distrug această companie”, a spus acesta, criticând modul în care autoritățile au gestionat situația operatorului.

Sindicaliștii au mai arătat că în ultimii trei ani s-au schimbat 17 directori, iar bugetul companiei nu a primit încă aprobare. În opinia lor, TAROM are nevoie de stabilitate managerială și decizii coerente.

Cum răspund acuzațiilor privind numărul de angajați și pierderile

Reprezentanții SUT resping ideea că firma ar avea personal excedentar și spun că restructurările au redus deja numărul salariaților. Dacă în plan erau prevăzuți 1.316 angajați, în prezent compania are doar 827.

„Nu se mai restructurează nimic la compania TAROM”, a afirmat Pașcu, susținând că există chiar posturi vacante ce trebuie ocupate urgent.

Potrivit pilotului Vasi Adrian, comandant pe ATR cu 16 ani experiență, încă din 2022 au fost trimise solicitări către autorități, inclusiv către fostul premier Nicolae Ciucă, către Sorin Grindeanu, precum și către actualul ministru al Transporturilor Constantin Șerban și vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Avem documente trimise mai recent (…) cu soluții la problemele care sunt stringente. Avem aici o anomalie. Se transferă banii de la TAROM la aeroport. Sunt în jur de minimum 50-60 de milioane de euro”, a spus acesta, potrivit Digi24.

Pilotul susține că acești bani ar putea fi recuperați, eliminând nevoia de ajutor de stat.

La rândul său, pilotul Guinea Sorin a declarat că intenția Guvernului reprezintă „o recunoaștere a neputinței”.

„I-am trimis propuneri pentru eficientizare, modele de business și ce curse am putea să facem pentru a fi profitabili, lucru care a fost ignorat. Factorul politic de-a lungul timpului a pus piedici companiei TAROM”, a adăugat acesta.

