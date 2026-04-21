Ilie Bolojan a anunțat care e planul pentru a putea funcționa un guvern minoritar: „Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul Guvern”. Ce decizie a adoptat PNL (VIDEO)

Ilie Bolojan, președintele PNL, susține o conferință de presă după ce conducerea PNL a confirmat că îl susține premier.

Bolojan a anunțat planurile pentru asigurarea stabilității guvernamentale printr-un guvern minoritar, în contextul crizei politice declanșate de Partidul Social Democrat (PSD), și își reafirmă ruptura de coaliția cu PSD.

Ce a anunțat Bolojan

„S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară, și anume, mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru Guvern.

În acest sens, vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar.

Responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă, având în vedere presiunile și provocările pe care le avem în această perioadă.

Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investițiilor în autostrăzi, în școli, în spitale, în anvelopări de blocuri. Aceste investiții sunt finanțate din PNRR.

Pentru a absorbi acești bani până la finalul lunii august este nevoie de un sprijin parlamentar în așa fel încât să putem adopta legislația necesară pentru îndeplinirea jaloanelor și avem 3-4 proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârșitul sesiunii parlamentare, în așa fel încât să putem să facem această absorție de fonduri și să finanțăm aceste lucrări importante de investiții.

Pentru asta vom propune un moratoriu parlamentar în așa fel încât, indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante și să putem finanța în continuare aceste lucrări”, a declarat premierul.

Ce a ținut să mai menționeze premierul

„De asemenea, este foarte important să menținem echilibrile bugetare pentru că tot ceea ce s-a câștigat cu necazuri pe care mulți români le-au avut în această perioadă, poate fi anulat foarte ușor, și o criză guvernamentală și politică, declanșată în mod iresponsabil de către Partidul Social-Democrat, într-un context internațional complicat, în constrângirile bugetare pe care le avem, în condițiile efectelor negative, ale scumpirii carburanților și derivatelor din aceștia, îngreșăminte chimice, pot afecta economia României și pot afecta și cetățenii în România așa cum vedem că se întâmplă prin creșterea dobânzilor, prin scăderile bursiere și este important să avem un guvern stabil care să poată să păstreze încrederea în România și să facem ceea ce este nevoie pentru a crea condiții pentru țara noastră.

Acestea au fost elementele de bază care țin de guvernare”, a mai spus Bolojan.

Ce decizie a adoptat PNL

De asemenea, din punct de vedere politic, așa cum știți, acum o lună de zile am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea Partidul Social-Democrat, am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză politică, Partidul Național Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD.

Această decizie a fost revalidată astăzi și, în condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu Partidul Social Democrat.

Aici nu e vorba de un partid sau de altul.

Aici este pur și simplu vorba de a rupe față de un anumit fel de a face politică, care este unul defavorabil pentru România, și pe care am crezut, la modul cinstit, în această perioadă, că îl putem îndrepta, iar lucrurile care pentru noi nu sunt negociabile țin de corecta administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă și corectă cu cetățenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat și a crea speranțe deșarte, de a elimina privilegii și sinecuri, și de a guverna corect și cinstit pentru cetățenii noștri Ăsta este mesajul pe fond, din punct de vedere al unei rupturi.

Partidul Național Liberal înțelege că acest mod de a face politică nu este în avantajul României și nu ne poate crea condiții pentru dezvoltare în anii următori.”, a conchis premierul.