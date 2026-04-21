Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta” (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 16:48
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce condiții pune Simion (AUR) pentru negocieri
  2. România, în criză guvernamentală

George Simion a declarat, marți, că AUR e dispus să negocieze cu PSD sau cu PNL dacă acestea respectă trei condiții.

Ce condiții pune Simion (AUR) pentru negocieri

„Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România unde e, în hău, în prăpastie. Pentru azi. 1 – cum au votat românii, 300 de parlamentari. 2 – renunțarea la subvențiile pentru partide. 3 – alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

Pentru toate acestea se poate da vot în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, sunt proiecte de lege și se pot adopta”, a spus George Simion, într-un clip pe Facebook.

El a mai afirmat că AUR nu va purta „negocieri pe sub masă”.

„Dacă vor accepta, ori unii, ori alții, ca cele trei legi să fie votate, apoi putem discuta despre altceva”, a mai susținut Simion.

România, în criză guvernamentală

România e în criză guvernamentală de luni, când PSD a decis prin vot intern să-i retragă sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan. Bolojan, la rândul său, a anunțat luni seară că nu va demisiona.

Marți a avut loc o nouă ședință în PNL, în cadrul căreia liberalii au decis să nu mai facă nicio coaliție cu PSD.

Între timp, Kelemen Hunor (UDMR) a atras atenția că e nevoie de rezolvarea cât mai rapidă a crizei guvernamentale, altfel aceasta ne va afecta economic, iar Dominic Fritz (USR) a criticat PSD pentru că abandonează România și vrea prin acest gest să pună o nouă frână reformelor.

„E clar că pe ei (pe PSD-iști) îi deranjează nu persoana premierului, ci tocmai calea reformistă pe care a luat-o România în ultima vreme. Dacă PSD își dorește o coaliție de restaurare a corupției, a rețelelor, trebuie s-o spună clar”, a spus liderul USR.

Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu liderii partidelor din coaliția de guvernare pentru miercuri, 22 aprilie.

