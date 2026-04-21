Ilie Bolojan răspunde criticilor: De ce nu demisionează și de ce vrea să rămână în continuare la guvernare (VIDEO)

Ana Maria
21 apr. 2026, 15:34
Sursa foto: Captura video B1 TV

Premierul Ilie Bolojan a oferit marți explicații detaliate după ședința PNL, într-o conferință de presă în care a fost întrebat direct de ce nu demisionează, în contextul tensiunilor politice și al negocierilor pentru susținerea guvernării.

De ce nu demisionează Ilie Bolojan

Șeful Executivului a respins ideea că s-ar agăța de funcție și a spus că premisele întrebării sunt greșite. Potrivit acestuia, o eventuală retragere ar fi posibilă doar dacă ar exista alternative solide și resurse financiare clare.

“Cred că ați pornit de la o premisă greșită și nu am declarat că voi demisiona imediat.

Deci, premisa dumneavoastră este greșită. Am spus și o spun foarte răspicat. Dacă ar exista niște posibilități financiare mari pe care Guvernul le are în rezerve, și pe care actualul guvern nu le-ar fi folosit, care ne-ar permite să facem lucruri de pe zi pe alta, n-ar fi nicio problemă ca mâine să mă dau la o parte.

Dacă ar fi fost în această perioadă, din partea PSD-ului, niște propuneri de reformă pe care să le respingem, niște propuneri deosebite care ar fi schimbat viața românilor pe care să le respingem, dar care să aibă și finanțare, n-ar fi niciun fel de problemă să plece un premier sau altul, pentru ca aceste propuneri să fie puse în practică.”

Este rămânerea la guvernare o alegere sau o obligație?

Ilie Bolojan a susținut că decizia de a continua la conducerea Guvernului ține de responsabilitatea față de stabilitatea țării, nu de dorința de a rămâne în funcție.

“Dacă în condițiile în care știm că ceea ce se face este doar generator de circ, atunci este o responsabilitate pentru țara asta să asigurăm guvernarea, atât timp cât va fi sprijin parlamentar, pe deoparte, stabilizăm lucrurile ca să nu ne mai putem întoarce la apucăturile vechi și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare pentru a rezolva probleme foarte importante pentru România, care au nevoie de o logică de guvernare și pentru aceste lucruri consider că e un aspect care ține de responsabilitate să asigurăm guvernarea în perioada următoare”.

Ce realizări invocă premierul

În apărarea deciziei sale, premierul a invocat măsurile luate de actualul Executiv, pe care le consideră esențiale pentru stabilizarea economiei.

“Am demonstrat prin ceea ce a făcut acest Guvern că am tăiat privilegii, că am redus deficitul și că cu frâna de mână trasă am făcut reforme corecte pentru România. Acesta este drumul. Nu e ușor. Le mulțumesc românilor care au înțeles în această perioadă, dar dacă nu facem ce trebuie, e doar o problemă de timp până ne întoarcem de unde am plecat.”

