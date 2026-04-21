Premierul Ilie Bolojan a susținut marți o conferință de presă după ședința PNL. Bolojan a fost întrebat cine erau șobolanii deranjați și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară. Șeful Guvernului a explicat că metafora face trimitere la probleme grave ținute departe de ochii publicului, care au generat pierderi semnificative pentru România.

„Când am aprins lumina, înseamnă situații inacceptabile, înseamnă lucruri care generează pierderi grave pentru România, care au fost ținute într-o zonă în care n-au fost vizibile și simpla punere a reflectoarelor pe aceste probleme nu va mai permite, indiferent ce se va întâmpla, să se continue aceste lucruri. Și am dat un exemplu fără echivoc și vă rog să vă gândiți.”.

Cum au fost blocate investițiile în energie și ce spune Bolojan despre șobolanii deranjați

a indicat sectorul energetic drept unul dintre cele mai afectate domenii, unde decizii administrative au împiedicat dezvoltarea de noi capacități de producție.

„Pentru a avea o energie mai ieftină pentru firmele din România și pentru cetățenii României, trebuie să avem mai multă producție de energie și pentru că avem un deficit de energie, trebuie să avem mai multă stocare pentru că avem o componentă, aproximativ un sfert care se produce într-o variantă în care e foarte volatilă, prea multă la prânz și prea puțină seara și trebuie să avem adaosuri rezonabile pe piața de comercializare a energiei. Și ce s-a întâmplat în această perioadă? În loc să creăm condiții pentru ca mai mulți producători să se poată lega, să facă investiții la rețelele noastre, am blocat, practic, accesul la aceste rețele.”

Premierul a atras atenția asupra unui fenomen care a dus la blocarea artificială a accesului la rețele: emiterea masivă de autorizații fără acoperire reală.

„Și gândiți-vă că în ultimii doi ani de zile, doar în ultimii doi ani de zile, s-au emis peste 40.000 de megawați, autorizații de racordare la aceste rețele și avem în total emise 80.000 de megawați, în condițiile în care România are nevoie de maxim 9.000 de megawați. Deci, practic, niște companii, ca să nu spun băieți deștepți, și-au făcut documente doar scriptice prin care au blocat, practic, accesul.”

Cum exlplică Bolojan remarca cu șobolanii. De ce nu pot investitorii serioși să intre pe piață

Potrivit premierului, blocajele birocratice și costurile ridicate îi descurajează pe investitorii reali.

„Se vede clar că aceste proiecte nu evoluează, nu sunt puse în practică, dar dacă un investitor serios mâine vrea să facă o investiție importantă în România, nu poate să o facă pentru că nu are acces sau cumpără un proiect cu sume foarte mari de bani, dacă vrea să câștige ceva timp sau începe o procedură de autorizare, care îi impune niște costuri de întărire de rețea, adică de extindere a rețelelor ca să poată să introducă până la un nod mai mare, de sume importante care îi fac, probabil, investiția nerentabilă.

Și este anormal să se întâmple așa ceva, pentru că interesul țării noastre este să avem mai multă producție, acces liber, să finalizăm investiții, iar cei care au acceptat această situație, cei care n-au văzut că nu mai există locuri și totuși emiteau ATR-uri, cei care n-au făcut o strategie, cum sunt cei de la Transelectrica, aici avem nevoie de stocare pentru că se văd unde sunt problemele, înseamnă că erau în acea cămară, unde a fost nevoie să aprindem lumina.”

Ce probleme există în zona combustibililor

Premierul a vorbit și despre evaziunea fiscală din domeniul carburanților, unde statul a intervenit recent pentru a limita fraudele.

„Vă rog să vă gândiți la ceea ce a însemnat evaziunea pe combustibil. Pentru că, așa cum știți, o parte din costul combustibilului important înseamnă accize și taxe. Ori în condițiile în care aveam foarte multe antrepozite fiscale și o bună parte din vânzările de combustibil se făceau între firme și mult mai puține prin stațiile de combustibil și am interzis continuarea acestei proceduri în așa fel încât de la începutul acestei luni să nu te poți autoriza decât la nivel central, în condițiile în care depui niște garanții serioase, care să garanteze că firmele serioase pot face antreposte fiscale și nu firme care doar folosesc această politică pentru a face evaziune, înseamnă că și aici este o zonă importantă, de exemplu.”

Ce se întâmplă în companiile de stat

Bolojan a criticat și modul în care sunt gestionate unele companii de stat, unde responsabilitatea este adesea diluată, iar pierderile nu sunt sancționate.

„Vă rog să vă gândiți la companiile de stat, unde, e adevărat, capacitatea de a interveni, cum a fost în cazul antrepostelor fiscale, este redusă. Pentru că dacă ți-ai făcut niște contracte de management care îți dau doar drepturi și autoritatea tutelară nu vrea să ți le revizuiască sau nu are forța asta, atunci pățim ca la Salrom, în care produci niște pagube, sigur, partajate cu Apele Române, nu e foarte clar în ce pondere este responsabilitatea la Salina Praid și rămâi în continuare director bine mersi.”

Șeful spune că transparența este esențială pentru a elimina pierderile și ineficiența din sistem.

„Aceste lucruri înseamnă că nu mai putem tolera aceste aspecte și de asta am făcut această comparație și consider că trebuie să ținem lumina aprinsă în cât mai multe locuri pentru că transparența și corectitudinea este o condiție necesară pentru a avea o bună guvernare. Altfel, resursele pe care le încasăm de la cetățeni, altfel, economiile pe care le facem sunt anulate de aceste pierderi, de ineficiență și nu mai putem să mergem în formula asta.”