Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost audiat și pus sub acuzare într-un dosar al Parchetului Militar. Arafat respinge acuzațiile din anchetă, denunță un linșaj și spune că situația e aproape hilară.

Ce acuză Parchetul Militar în ancheta ce-l vizează și pe Raed Arafat

Parchetul Militar a anunțat că a pus sub urmărire penală 17 persoane pentru infracțiunea de contrabandă în forma coautoratului, complicității şi instigării. Comunicatul respectiv nu dă numele persoanelor în cauză.

Ancheta vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut ca despăgubire, în 2017, un elicopter pe care l-a importat în România. Despăgubirea a fost convenită după ce, în 2016, un elicopter aflat în misiune SMURD în Republica Moldova s-a prăbușit. România a avut de ales dacă vrea de la asigurator bani – valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei – sau un alt elicopter asemănător.

„În contextul procesului de înlocuire a aeronavei distruse, în luna noiembrie 2017, IGAv. a preluat în proprietate noul elicopter pe insula Guernsey (teritoriu care aparținea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene), pe care l-a importat în România, iar punerea în exploatare, potrivit specificului autorității, putea fi realizată numai după efectuarea formalităților vamale şi acordarea liberului de vamă, inclusiv achitarea sau garantarea drepturilor datorate în vamă.

Din analiza actelor de urmărire penală, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară au avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat (TVA datorată în vamă) în valoare de 4.435.269,89 lei”, spune Parchetul Militar, într-un

Procurorii spun că persoanele vizate în anchetă „au permis asiguratorului să stingă obligația de despăgubire din polița de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate în accidentul din mai 2016 cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă și pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4.435.269,89 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat şi, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului”.

Cum se apără Raed Arafat

Șeful DSU spune că „până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală”.

„Acest elicopter a fost livrat fără plata taxelor vamale și TVA, pentru că asta a fost ce știa IGOV-ul Inspectoratul General de Aviație că nu trebuie. Asta este problema la acest moment. (…)

Ce înseamnă că cineva a introdus un produs în țară fără să plătească statului român TVA-ul sau vama sau taxele? Acest produs a intrat la statul român. În final, ce înseamnă că cineva n-a plătit taxele care oricum trebuia plătite de statul român sau nu știu poate de achizitor care este firmă de asigurări către statul român? Asta este temă de acum și eu înțeleg că sunt complice în acest subiect. Bineînțeles, sunt multe întrebări. Dacă într-adevăr cineva consideră că trebuia plătit, de ce n-a mers ANAF-ul sau vamă să ridice banii de la cel care trebuia să plătească, de ce n-au solicitat plata? De ce suntem aici? Asta sunt întrebări care urmează să se răspundă la ele.

Nu pot să spun mai mult, până studiem dosarul până tot. (…)

Eu n-am facilitat nici contrabandă, niciodată în viața mea. Nu am visat că o să fiu complice la contrabandă cu elicoptere, vă dați seama, cu elicoptere care sunt ale statului.

Chiar și dacă ajung în fața instanței, cred că instanța va înțelege că e un lucru care e aproape hilar”, a mai afirmat Raed Arafat.