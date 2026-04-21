PNL a început discuțiile cu USR, UDMR și Grupul Minorităților pentru a găsi o formulă de guvern minoritar, după ce PSD premierului liberal Ilie Bolojan. După o întâlnire între liderii PNL și USR, președinții celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, au susținut o scurtă declarație comună. Ambii au afirmat că PNL și USR rămân unite pentru a continua reformele.

Fritz: USR și PNL au câștigat împreună mai multe voturi la parlamentare decât PSD

„Am agreat ca în următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția USR că susținem premierul Ilie Bolojan, o guvernare orientată spre reforme, care a început să facă curățenie și să îndrepte lucrurile în direcția corectă.

Dacă PSD votează o moțiune de cenzură cu AUR, USR nu va mai putea să stea la dispoziție pentru a reface majorități nesănătoase.

USR și PNL au câștigat împreună mai multe voturi la parlamentare decât PSD. Deci visul PSD de a decide soarta țării e o iluzie.

E absolut necesar să continuăm tot ce ține de PNRR, de SAFE și așa vom face”, a declarat Dominic Fritz.

Bolojan: Miniștrii titulari vor prelua portofoliile rămase libere

Ilie Bolojan a precizat, la rândul său, că dacă PSD-iștii se retrag din Guvern, ministerele lor vor fi preluate de ceilalți miniștri titulari.

„Am discutat aspecte practice care țin de funcționarea unui guvern în această criză guvernamentală. Dacă miniștrii PSD se vor retrage din Guvern, am convenit ca miniștrii titulari să preia portofoliile rămase libere, așa încât să asigurăm guvernarea țării”, a declarat Ilie Bolojan.

Miercuri, cele două partide vor avea consultări cu UDMR și Grupul Minorităților.

În paralel, președintele Nicușor Dan va avea cu liderii partidelor din coaliție.