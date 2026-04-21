PSD pregătește un nou pas decisiv în conflictul politic din coaliție, iar retragerea miniștrilor din Guvern pare tot mai aproape. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a explicat marți care este strategia formațiunii în perioada următoare și în ce condiții ar putea reveni la guvernare.

PSD pregătește un nou pas. Se retrage complet de la guvernare?

a anunțat că următoarea etapă pentru social-democrați ar putea fi ieșirea totală din Executiv. Întrebat dacă această decizie îi va viza și pe secretarii de stat, liderul PSD a evitat un răspuns clar, dar a subliniat că partidul vrea să transmită un semnal ferm.

„Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot și nu mai revenim într-o coaliție pro-europeană, noi suntem dispuși să revenim dar cu un alt prim-ministru.”

Există sau nu o criză politică în România

Deși tensiunile sunt evidente, Manda susține că nu se poate vorbi încă despre o criză politică reală. În opinia sa, acest lucru s-ar întâmpla doar în momentul în care un guvern ar continua să rămână la putere fără susținere.

„O criză politică avem în momentul în care nemaiavând susținere rămâi la putere. Dialogul contondent din PNL arată că lucrurile nu sunt în regula nici acolo. Nu vedem acum turbulențe pe piețe. În acest moment avem o decizie a partidului că nu îl mai susținem pe Bolojan. Care e criza?”, a declarat Manda, la .

PSD pregătește un nou pas. Când ar putea pleca miniștrii PSD din Guvern

Potrivit liderului social-democrat, termenul este foarte scurt. Dacă situația nu se schimbă în următoarele zile, PSD va trece la acțiune.

„Peste 2-3 zile, dacă domnul Bolojan nu acționează, dacă nu vor fi consultări la Cotroceni, urmează pasul doi, PSD să demonstreze că nu mai e la guvernare. Joi se vor retrage toți miniștrii PSD. Am discutat cu toți miniștrii, se vor retrage fiecare dintre ei, nu avem emoții.

În prima etapă ne vom retrage miniștrii din Guvern, există o dezbatere dacă se retrag și secretarii de stat, nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot și nu mai revenim într-o coaliție pro-europeană, noi suntem dispuși să revenim dar cu un alt prim-ministru. În acest moment nu mai putem să continuăm cu un om încăpățânat”, a mai declarat Manda.

De ce îl critică PSD pe Ilie Bolojan

Claudiu Manda a reluat criticile la adresa premierului, acuzând modul în care au fost luate deciziile în Guvern și lipsa de deschidere față de propunerile PSD.

„Am fost la guvernare, am participat la aceste decizii, dar am venit cu alte măsuri care nu au fost luate în calcul sau amânate. (…) Oricine e mai bun decât domnul Bolojan. Ce face PNL, e decizia lor”, a concluzionat acesta.