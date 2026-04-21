B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
21 apr. 2026, 16:11
Sursa foto: Facebook/Claudiu Manda

PSD pregătește un nou pas decisiv în conflictul politic din coaliție, iar retragerea miniștrilor din Guvern pare tot mai aproape. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a explicat marți care este strategia formațiunii în perioada următoare și în ce condiții ar putea reveni la guvernare.

PSD pregătește un nou pas. Se retrage complet de la guvernare?

Claudiu Manda a anunțat că următoarea etapă pentru social-democrați ar putea fi ieșirea totală din Executiv. Întrebat dacă această decizie îi va viza și pe secretarii de stat, liderul PSD a evitat un răspuns clar, dar a subliniat că partidul vrea să transmită un semnal ferm.

„Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot și nu mai revenim într-o coaliție pro-europeană, noi suntem dispuși să revenim dar cu un alt prim-ministru.”

Există sau nu o criză politică în România

Deși tensiunile sunt evidente, Manda susține că nu se poate vorbi încă despre o criză politică reală. În opinia sa, acest lucru s-ar întâmpla doar în momentul în care un guvern ar continua să rămână la putere fără susținere.

„O criză politică avem în momentul în care nemaiavând susținere rămâi la putere. Dialogul contondent din PNL arată că lucrurile nu sunt în regula nici acolo. Nu vedem acum turbulențe pe piețe. În acest moment avem o decizie a partidului că nu îl mai susținem pe Bolojan. Care e criza?”, a declarat Manda, la Digi24.

PSD pregătește un nou pas. Când ar putea pleca miniștrii PSD din Guvern

Potrivit liderului social-democrat, termenul este foarte scurt. Dacă situația nu se schimbă în următoarele zile, PSD va trece la acțiune.

„Peste 2-3 zile, dacă domnul Bolojan nu acționează, dacă nu vor fi consultări la Cotroceni, urmează pasul doi, PSD să demonstreze că nu mai e la guvernare. Joi se vor retrage toți miniștrii PSD. Am discutat cu toți miniștrii, se vor retrage fiecare dintre ei, nu avem emoții.

În prima etapă ne vom retrage miniștrii din Guvern, există o dezbatere dacă se retrag și secretarii de stat, nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot și nu mai revenim într-o coaliție pro-europeană, noi suntem dispuși să revenim dar cu un alt prim-ministru. În acest moment nu mai putem să continuăm cu un om încăpățânat”, a mai declarat Manda.

De ce îl critică PSD pe Ilie Bolojan

Claudiu Manda a reluat criticile la adresa premierului, acuzând modul în care au fost luate deciziile în Guvern și lipsa de deschidere față de propunerile PSD.

„Am fost la guvernare, am participat la aceste decizii, dar am venit cu alte măsuri care nu au fost luate în calcul sau amânate. (…) Oricine e mai bun decât domnul Bolojan. Ce face PNL, e decizia lor”, a concluzionat acesta.

Tags:
Citește și...
Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta” (VIDEO)
Politică
Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta” (VIDEO)
Schimb de replici la ședința PNL. Gigel Știrbu îl atacă pe Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
Politică
Schimb de replici la ședința PNL. Gigel Știrbu îl atacă pe Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
Rareș Bogdan, în sedința PNL: Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină
Politică
Rareș Bogdan, în sedința PNL: Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină
Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta” (VIDEO)
Ilie Bolojan răspunde criticilor: De ce nu demisionează și de ce vrea să rămână în continuare la guvernare (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan răspunde criticilor: De ce nu demisionează și de ce vrea să rămână în continuare la guvernare (VIDEO)
Îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Am avut o colaborare bună” (VIDEO)
Politică
Îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Am avut o colaborare bună” (VIDEO)
Este PNL dispus să negocieze cu AUR? Ce a anunțat premierul Ilie Bolojan (VIDEO)
Politică
Este PNL dispus să negocieze cu AUR? Ce a anunțat premierul Ilie Bolojan (VIDEO)
Ilie Bolojan a anunțat care e planul pentru a putea funcționa un guvern minoritar: „Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul Guvern”. Ce decizie a adoptat PNL (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a anunțat care e planul pentru a putea funcționa un guvern minoritar: „Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul Guvern”. Ce decizie a adoptat PNL (VIDEO)
Mircea Abrudean: „Premierul Ilie Bolojan are susținerea totală a partidului. Și-a făcut treaba foarte bine pentru România”. Ce spune despre o reconciliere între PNL și PSD (VIDEO)
Politică
Mircea Abrudean: „Premierul Ilie Bolojan are susținerea totală a partidului. Și-a făcut treaba foarte bine pentru România”. Ce spune despre o reconciliere între PNL și PSD (VIDEO)
Nicușor Dan convoacă urgent consultări la Cotroceni după criza politică. Ce partide NU au fost invitate (FOTO)
Politică
Nicușor Dan convoacă urgent consultări la Cotroceni după criza politică. Ce partide NU au fost invitate (FOTO)
Ultima oră
17:42 - Victimele tragediei din Crans Montana primesc note de plată. Ce a spus Giorgia Meloni despre facturile de zeci de mii de euro
17:21 - Raed Arafat, pus sub acuzare într-un dosar de contrabandă. Reacția șefului DSU: „E aproape hilar” (VIDEO)
17:05 - Sindicaliștii TAROM ies la atac și anunță proteste. Cum explică salariații criza companiei
16:48 - Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta” (VIDEO)
16:23 - Schimb de replici la ședința PNL. Gigel Știrbu îl atacă pe Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
16:21 - Primăria online. În Sectorul 3, toate operațiunile pot fi făcute digital
16:17 - Rareș Bogdan, în sedința PNL: Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină
16:03 - Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta” (VIDEO)
15:59 - Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 meciuri. Noua provocare din Turcia și reacția lui Gigi Becali: „E vorba de cariera lui”
15:39 - Surpriza unui turist român într-un restaurant din Filipine. A descoperit sarmale și mici la mii de kilometri de casă