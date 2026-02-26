Premierul Ilie Bolojan a susținut un discurs la sediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Amintim că Bolojan se află la Bruxelles în încercarea de a convinge Comisia să ne dea banii din PNRR aferenți reformei privind pensiile magistraților, deși am întârziat foarte mult cu ea și nici acum nu e în vigoare.
Declarațiile lui Bolojan:
- Am avut o primă întâlnire cu europarlamentarii români, așa încât să sincronizăm pozițiile în PE cu cele ale României, din punct de vedere al proiectelor pe agenda europeană și al problemelor noastre interne. Mulțumesc europarlamentarilor.
- În această dimineață, având o jumătate de oră liberă, am făcut o vizită neanunțată la consulatul României de la Bruxelles. Pentru mine, ca premier și om, ceea ce face România prin serviciile consulare pentru comunitățile noastre din străinătate e foarte important, că avem milioane de români în străinătate.
- Serviciile noastre consulare și diplomatice sunt interfața noastră. Am vrut să vedem că serviciile noastre se derulează în condiții bune. Apreciez că cel puțin consulatul de la Bruxelles funcționează într-un spațiu corespunzător și trebuie să ne asigurăm întocmai pentru toate serviciile noastre consulare și diplomatice.
- Rămâne o prioritate pentru Guvern îmbunătățirea serviciilor consulare. Vom insista pentru deschiderea noilor consulate din Germania sau Franța, a căror deschidere a fost întârziată în acești ani. De asemenea, digitalizarea finalizată la finele anului trecut să devină operațională în toate consulatele.
- Azi am avut mai multe întâlniri în care principalele subiecte de discuție au fost legate de accesarea fondurilor europene, bugetul României, încadrarea în traiectoria de reducere a deficitului și viitorul exercițiu financiar. Inițiativa care a avut azi lansare are în vedere susținerea prin creditări suplimentare, prin BEI, prin băncile din fiecare țară la granița de est a UE a companiilor private, așa încât prin aceste credite ce vor fi acordate în anii următori, prin fondurile de coeziune, prin toate programele, să avem regiuni de graniță mai bine dezvoltate, mai multe locuri de muncă și oportunități.
- Am avut trei întâlniri cu dna comisar Mînzatu despre proiectele care țin de responsabilitatea dânsei, despre finanțarea prin Fondul social european și i-am mulțumit pentru sprijin. Din acest Fond, pe componenta de asistență medicală, sunt cofinanțate spitalele pe care România le are în investiții, cele care nu sunt în PNRR. Zilele viitoare se vor finaliza documentele așa încât să se facă plățile, așa încât aceste spitale să fie finalizate anul acesta. Am discutat și despre proiectele din PNRR. Importante sunt cele care țin de susținerea comunităților defavorizate, prin centrele sociale care trebuie dezvoltate în lunile următoare, și programul care înseamnă recalificarea forței de muncă, derulat prin ANOFM.
- Întâlnirea cu Valdis Dombrovskis a fost calată pe bugetul de stat și absorbția de fonduri europene. Am discutat despre provocările care țin de bugetul nostru, care e într-o fază avansată. Anul acesta vom avea un vârf de investiții, în principal datorită fondurilor europene prin PNRR. Am confirmat cu comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%.
- Am avut o întâlnire cu Ursula von der Leyen, în care am discutat aspecte punctuale care țin de PNRR, de programul SAFE și, în general, de aspectele care țin de bugetele viitoare.