Președintele Nicușor Dan nu crede că va fi suspendat din funcție dacă va ajunge în punctul de a refuza o guvernare PSD-AUR. Amintim că președintele s-a pronunțat deja în acest sens, punctând că insistă pe o guvernare pro-europeană, deci fără AUR.
„Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-occidentală a României. Eu, când am făcut declarația pe care evident că mi-o mențin, am acționat în această direcție. Eu doresc și voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale.
Iar de suspendare… nu cred că e o chestiune serioasă suspendarea. Suspendarea este un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează președintele care încalcă Constituția. Nu suntem deloc acolo”, a declarat Dan.
Întrebat dacă nu se va ajunge, totuși, în scenariul suspendării sale dacă PSD și AUR se hotărăsc să facă guvern împreună iar el refuză, Nicușor Dan a răspuns: „În primul rând că scenariul teoretic de care vorbiți este extrem de puțin probabil. Nu există vreo declarație din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă. Mai apoi putem să facem o dezbatere constituțională, dacă doriți, numai că argumentele constituționale sunt de partea mea”.