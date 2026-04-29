Scandal uriaș în plenul Camerei pe schimbarea POT! Microfoane tăiate și amenințări că moțiunea nu va trece: „Disperarea e mare"

Ana Maria
29 apr. 2026, 11:59
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Scandal în plen pe schimbarea POT! De ce a fost oprit discursul lui Răzvan Chiriță
  2. Ce poziție a avut PNL în acest conflict
  3. Scandal în plen pe schimbarea POT! Ce a spus deputata Aurora Tasica Simu
  4. De ce a continuat scandalul în plen

Scandal în plen pe schimbarea POT! Ședința Camerei Deputaților a fost marcată de tensiuni mari, după ce liderul de grup al POT, Răzvan Chiriță, a anunțat oficial schimbarea denumirii formațiunii parlamentare în „Uniți pentru România”.

Intervenția acestuia a fost, însă, întreruptă brusc, după ce microfonul i-a fost oprit, moment care a amplificat tensiunile din sală.

Scandal în plen pe schimbarea POT! De ce a fost oprit discursul lui Răzvan Chiriță

Președintele de ședință, Natalia Intotero, a intervenit imediat și a explicat că subiectul nu poate fi discutat în acel moment, invocând o decizie recentă a Biroului Permanent.

„Vă mulțumesc, domnule deputat! Vă informez că în ședința Biroului Permanent, din data de 29 aprilie, adică ieri, s-a decis restituirea punctului de vedere al Comisiei de Regulament nr. 34 din data de 21 aprilie 2026, până la formularea unui punct de vedere final care să analizeze toate documentele transmise către comisie.
Ca atare, orice discuție referitoare la acest subiect trebuie amânată, nu își are rostul, vă mulțumesc”

Anterior, Răzvan Chiriță afirmase:

„Pe procedură, aș vrea să-i înștiințez pe colegii deputați că în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, din data de 22 aprilie, s-a luat act de punctul de vedere al Comisiei pentru regulament, astfel că grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri, prin decizia membrilor deputați ai acestui grup, au decis schimbarea numelui în grupul parlamentar Uniți pentru România”

Ce poziție a avut PNL în acest conflict

În sprijinul schimbării denumirii a intervenit liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, care a susținut că decizia este deja valabilă și că instituțiile Camerei ar trebui să o pună în aplicare.

„Ieri am asistat la vremuri apuse, de tip perioada Dragnea. Îmi pare rău că PSD se întoarce la perioada Dragnea.

Asta s-a întâmplat ieri, la Comisia de regulament și ulterior la Biroul Permanent, pentru că la Comisia de regulament am avut parte de o informare.

Ne-am trezit la ședința Biroului Permanent, convocată ieri, referitor la modificarea numelui grupului parlamentar POT în Uniți pentru România, cu o propoziție în adresa Comisiei de regulament, președintelui Comisiei de regulament, cum că s-ar fi decis ceva în Comisia de regulament, în sensul revocării punctului de vedere care recunoștea schimbarea denumirii.

Nu este adevărat, în Comisia de regulament nu s-a discutat lucrul acesta. În Biroul Permanent s-a supus la vot, în schimb, o astfel de chestiune, ceea ce reprezintă o denaturare a adevărului.

Haideți să nu trăim în trăim într-o realitate paralelă! (…) Ca atare, schimbarea denumirii este împlinită și ar trebui structurile Camerei – bineînțeles, colegii de la PSD vor continua cu maniera abuzivă de a trata lucrurile – să procedeze la schimbare denumirii”.

Scandal în plen pe schimbarea POT! Ce a spus deputata Aurora Tasica Simu

Momentul tensionat a escaladat, potrivit Știripesurse, după intervenția deputatei neafiliate Aurora Tasica Simu, care a criticat modul în care au fost conduse discuțiile și a lansat un avertisment legat de moțiunea de cenzură.

„În primul rând, nu mai tăiați microfoanele colegilor care au ceva de zis. Avea un minut și 30 de secunde pe procedură și avea o idee de terminat. Să vă fie rușine! Disperarea e mare, v-am semnat moțiunea de cenzură, dar asta nu înseamnă că va trece!”

Ulterior, aceasta a continuat acuzațiile:

„Vreau Parchetul General să se autosesizeze și să verifice falsul făcut în declarații și falsul făcut în hârtia trimisă de la Regulament către Biroul Permanent. Este un fals care trebuie cercetat în Parlamentul României, din disperare de voturi să treacă moțiunea.

Haideți să vedem dacă o să treacă! Dacă la metode de genul recurgeți, faceți toți parlamentarii să fie împotrivă”

De ce a continuat scandalul în plen

Deși i s-a cerut să elibereze tribuna pentru următorul vorbitor, deputata a refuzat inițial să părăsească locul, insistând să își finalizeze intervenția. Situația a tensionat și mai mult atmosfera din plen, într-un context politic deja complicat, marcat de negocieri și dispute în jurul moțiunii de cenzură.

