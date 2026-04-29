PSD a anunțat, miercuri, că toți oamenii de partid pe care i-a pus în funcții guvernamentale au demisionat.

Amintim că PSD și-a retras, săptămâna trecută, și miniștrii din Guvern, pentru a forța plecarea lui Ilie Bolojan (PNL) din funcția de premier. Marți, Parlamentul contra Guvernului pe care PSD a depus-o împreună cu AUR.

Anunțul PSD despre retragerea oamenilor săi de la guvernare

„PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan. Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”, a transmis partidul, într-un comunicat.

PSD a mai susținut că oprirea declinului economic e acum o miză mult mai importantă decât păstrarea unor funcții.

Ce se întâmplă cu funcția lui Grindeanu de la Camera Deputaților

Însă Sorin Grindeanu, șeful PSD, continuă să rămână în funcția de președinte al camerei Deputaților.

Întrebat, marți, când are de gând să demisioneze, : „Când o va face şi Abrudean. Nu dau înapoi la nimic. Cât timp există un protocol în care se spunea că premierul îşi dă demisia, că Senatul, Camera Deputaţilor sunt parte din protocol, că e vorba de premier, de Cameră sau de Senat, lucrurile trebuie discutate la fel. Pare că nu vine vreo demisie dinspre Guvern. Aţi văzut dvs că şi-a dat demisia dl Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?”.