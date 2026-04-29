B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Lider PNL: Nicușor Dan trebuia să fie mai ferm, că poate nu se ajungea aici

Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 12:11
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Virgil Guran crede că Nicușor Dan trebuia să fie mai ferm
  2. Virgil Guran: Un Cabinet PSD-AUR nu rezistă mai mult de șase luni

Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, crede că președintele Nicușor Dan ar fi trebui să fie mai ferm în criza guvernamentală, căci poate nu s-ar fi ajuns aici. În opinia sa, Guvernul Bolojan va fi demis prin moțiunea de cenzură, dar un Cabinet PSD-AUR nu va rezista mai mult de șase luni.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Nicușor Dan a fost criticat în ultimele zile de o bună parte din societatea civilă, inclusiv de votanții săi, că prin poziția de „mediator” cu care se tot laudă practic a făcut jocurile PSD.

Virgil Guran crede că Nicușor Dan trebuia să fie mai ferm

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să dea un mesaj ferm de susținere a premierului Ilie Bolojan (PNL), Virgil Guran a răspuns: „Da, trebuia să fie mai ferm, trebuia să intervină, pentru că poate nu se ajungea aici, dacă-și folosea toate pârghiile de președinte, dar să sperăm că în momentul de față va avea o atitudine normală, de președinte care dorește stabilitate”.

„În momentul în care ești ferm din poziția de președinte, vă spun eu că partidele înțeleg. O făcea și Iohannis și Băsescu și ceilalți și de multe ori, partidele se linișteau, dar se pare că n-a făcut acest lucru”, a mai afirmat Guran, la RFI.

Virgil Guran: Un Cabinet PSD-AUR nu rezistă mai mult de șase luni

În opinia sa, moțiunea de cenzură PSD-AUR va trece: „Moțiunea are șanse mari să treacă, în funcție de câți susținători par a fi, deci se pare că moțiunea va trece. Din păcate, se pare că va cădea Guvernul acesta”.

„În momentul de față, noi avem o hotărâre clară că nu vom mai face alianță cu PSD-ul, în cazul în care PSD va fi cel care va iniția această moțiune și a făcut-o, deci în mod normal, nu se mai face alianță, ceea ce va duce la o criză politică, pentru că dacă nici USR, nici noi nu intrăm într-o alianță, nu se va putea realiza o majoritate, decât dacă PSD va merge cu AUR. Ei declară că nu vor merge, ceea ce ar duce la o instabilitate politică”, a mai declarat Virgil Guran, la RFI.

El nu crede în scenariul alegerilor anticipate: parlamentarii „vor vota orice, numai să nu ajungă la anticipate, pentru că mulți își vor pierde mandatele în felul acesta”.

De asemenea, Virgil Guran crede că „un Cabinet PSD-AUR nu rezistă mai mult de șase luni, pentru că oamenii o să-și dea seama foarte repede de valoarea unei astfel de guvernări și ar fi mișcări sociale mari în țară”.

Tags:
