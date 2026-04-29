Kelemen Hunor: „PSD și AUR ar trebui să își asume o nouă majoritate.” Și dacă PNL se întoarce la negocieri cu PSD?

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a afirmat miercuri, la Parlament, că, „din punct de vedere logic”, PSD și AUR ar trebui să își asume majoritatea parlamentară după moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului Bolojan. El a adăugat că speră că această situație nu se va produce și a menționat că există și șanse pentru refacerea unei coaliții între PSD, PNL, USR și UDMR.

Kelemen Hunor: moțiunea e incompletă și problematică

Kelemen Hunor a susținut, în declarația susținută miercuri la Parlament, că depuse de AUR și PSD „lipsesc multe chestiuni importante” pentru a propune o alternativă guvernamentală. El a atras atenția asupra absenței unei propuneri clare de înlocuire a Cabinetului Bolojan, comparând cadrul procedural cu cel din Germania.

„Când dai jos un Guvern, trebuie să propui o alternativă. Din această moțiune lipsesc multe chestiuni importante. În Germania e obligatoriu, la noi nu e obligatoriu – când dai jos un Guvern, ar trebui să propui un nou Guvern cu aceeași majoritate. Lipsește această chestiune”

Kelemen Hunor a prezentat argumentul procedural ca motiv pentru rezervă față de conținutul moțiunii, precizând că în opinia sa moțiunea nu oferă o alternativă completă pentru Guvernul Bolojan.

Alăturarea PSD–AUR

Liderul UDMR a apreciat din perspectivă logică că o majoritate formată din cele două formațiuni ar trebui să își asume responsabilitatea guvernării.

„Logic, asta ar însemna, că a doua zi aceeași majoritate va exista, probabil, dar sper că nu se va întâmpla. Nu avem nevoie de așa ceva”

Întrebat dacă înțelege motivul pentru care s-a alăturat AUR în depunerea moțiunii, Kelemen Hunor a spus că „a încercat să înțeleagă”, însă nu a reușit să găsească o justificare completă și a indicat că doar Sorin Grindeanu poate răspunde la această întrebare.

„Nu este normal, dar la această întrebare doar Grindeanu poate să răspundă. Am mai spus că nu este normal și îmi mențin părerea”

Șanse pentru refacerea coaliției?

Kelemen Hunor a menționat în cadrul aceleiași declarații că există posibilități pentru refacerea unei coaliții între PSD, USR, UDMR și PNL, dar a avertizat că procesul nu va fi unul simplu. El a subliniat necesitatea dialogului între partide pentru a depăși ruptura gravă produsă.

„Se poate, da, dar nu va fi ușor. Au fost, totuși, niște afirmații dure și trebuie să se așeze la masă și trebuie să așeze la masă și să discute toată lumea cu toată lumea”