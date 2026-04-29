B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia

B1.ro
29 apr. 2026, 12:52
Sursa foto: CCIR

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat, în data de 29 aprilie a.c., la ceremonia de deschidere a evenimentului „Delegația Comercială și Întâlnirile de Afaceri Turcia–România”, organizat de Adunarea Exportatorilor din Turcia (TIM).

Evenimentul a reunit exportatori de top din Turcia și reprezentanți ai mediului de afaceri românesc în cadrul unor sesiuni de întâlniri business-to-business (B2B), acoperind sectoare precum: industria auto, chimie, construcții, produse alimentare, medicale și ambalaje.

Ce a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban

În cadrul ceremoniei de deschidere, președintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat avantajul competitiv pe care îl oferă România companiilor turce care aleg să se înregistreze pe piața locală.

„Înregistrarea unei companii în România nu înseamnă doar prezență pe piața românească. Înseamnă intrarea în Uniunea Europeană pe cea mai accesibilă și mai prietenoasă poartă pe care o oferă blocul comunitar. Din momentul în care o companie turcă se înregistrează în România, devine persoană juridică română și, prin urmare, persoană juridică a Uniunii Europene — cu toate drepturile care decurg din acest statut. Vorbim despre acces la fonduri europene, participare la licitații publice din toate cele 27 de state membre, acces la instrumente financiare și programe de finanțare dedicate companiilor europene. Acest lucru nu este o facilitate administrativă, este un avantaj strategic foarte important.”

La rândul său, E.S. Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia la București, a declarat: „Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene. România este, la rândul său, numărul unu pentru noi în această parte a lumii. Investițiile turce în România depășesc 12 miliarde de dolari — și subliniez că vorbim despre economie reală, nu despre instrumente financiare abstracte. Companiile noastre de construcții contribuie concret la modernizarea infrastructurii românești. Companiile noastre de energie au investit aproape 2 miliarde de euro doar în 2024 în fotovoltaic. Aceasta este cooperarea care contează.”

Tags:
Ultima oră
17:16 - Captură de aproape 700 de pachete de țigări pe Aeroportul Otopeni. Cum a încercat pasagerul să păcălească autoritățile (GALERIE FOTO)
17:06 - Salariile din educație în 2026. Cât ajunge să câștige un învățător în România
17:00 - Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Maia Sandu. Când s-ar putea face unirea cu Republica Moldova
16:34 - Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni
16:33 - Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
16:32 - CNAIR semnalează costuri suplimentare la cumpărarea rovinietei. Cum pot evita șoferii taxele ascunse
16:24 - Înfrângere pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Sesizarea președintelui pe legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost respinsă
16:14 - Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
16:13 - Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?
16:04 - Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor