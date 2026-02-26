Ilie Bolojan are programate mai multe întrevederi joi, 26 februarie, la Bruxelles, cu reprezentanți ai Comisiei Europene. De departe cea mai importantă întrevedere va fi cu , președintele CE.

Ilie Bolojan în deplasare la Bruxelles

efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta , Ursula von der Leyen. Potrivit agenderi, anunţate de Biroul de presă al Guvernului, Ilie Bolojan va avea mai multe întrevederi în cursul zilei. El se va vedea cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, comisar pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

De asemenea, mai are o întrevedere cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare.

Ulterior, șeful guvernului va participa la Eastern Border Regions High-Level Conference (Conferinţa la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene), unde va susţine o alocuţiune. Bolojan va susține declaraţii de presă la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Miercuri, în prima zi a vizitei, premierul s-a întâlnit la Bruxelles cu europarlamentari români. Cu această ocazie, au avut loc discuţii legate de agenda întâlnirilor de joi cu oficiali europeni.

Principalele teme abordat la Bruxelles

Ilie Bolojan a declarat marţi seara că principalele teme pe care le va aborda cu oficialii europeni la Bruxelles vizează lansarea programului mecanismului EastInvest. Acesta este un cadru de finanțare multianual care se va implementa în următorii ani.

„La Bruxelles, avem ca elemente de bază de discuţie, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care ţin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru ţările care sunt la graniţa de est a Uniunii. Deci, începe acest program, care înseamnă nişte facilităţi suplimentare pentru regiunile ţării noastre care sunt la graniţa cu Ucraina sau cele din zona Mării Negre, a anunțat Bolojan

Un alt subiect abordat de premier în discuțiile cu oficialii europeni este legat de absorbţia fondurilor din . Vor fi abordate aspecte care țin de atingerea unor jaloane, dar și de rambursarea cererilor de finanțare.

„De asemenea, avem câteva aspecte care ţin de cadrul de finanţare multianual pe anii următori şi de absorbţia fondurilor din PNRR, unde în prezent suntem în discuţii avansate pe aspecte care ţin de jaloane, de trageri, în aşa fel încât până la sfârşitul lunii august să putem să absorbim fondurile europene care sunt dedicate României”, preciza premierul, la Palatul Victoria.