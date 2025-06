Bolojan: Anul trecut am avut cel mai mare deficit din Europa. Am cheltuit cu 152 de miliarde mai mult decât am avut venituri. Reducerea deficitului se poate face doar printr-o combinație de creștere a veniturilor și de scădere a cheltuielilor (VIDEO)

Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL. Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook