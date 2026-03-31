Acasa » Politică » Bolojan: Există un acord al coaliţiei pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională

Bolojan: Există un acord al coaliţiei pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 08:40
Bolojan: Există un acord al coaliţiei pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru unii bugetari
  2. Unde vor exista derogări

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că există un acord în coaliţie pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională. O discuție pe subiect a avut loc chiar luni. Proiectul de lege va fi prezentat săptămâna viitoare.

Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru unii bugetari

„Există un acord al coaliţiei pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională, în aşa fel încât şi aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situaţiile în care te poţi pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie. (…)

Este un angajament în pachetul pe administraţie şi sunt nişte termene care decurg de la adoptarea acestui pachet şi partea de creşterea vârstei de pensionare în aceste sectoare este o necesitate din toate punctele de vedere”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Unde vor exista derogări

Premierul a spus apoi că nu-i normal să existe sisteme întregi în care oamenii ies la pensie când încă sunt în forță și pot lucra.

„Sigur, acolo unde e vorba de situaţii speciale, unde condiţia fizică este una obligatorie, vor funcţiona anumite derogări, dar nu e normal să existe în masă aceste derogări şi săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens”, a punctat Bolojan.

Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
Politică
Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
Politică
Daniel Zamfir tună și fulgeră. Cere ca Diana Buzoianu să plece din Guvern, „poate odată cu premierul Bolojan”. Ce acuzații aduce
Politică
Surse: Tensiuni tot mai mari între PSD și PNL. Nicușor Dan îl convoacă pe Sorin Grindeanu la Cotroceni, în plină criză în Coaliție
Politică
Nicușor Dan, despre măsurile Guvernului privind prețul carburanților: „Nu vreau eu să dau speranțe” (VIDEO)
Politică
Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare și petrol, iar România discută doar de ieșirea PSD de la guvernare. Pare ruptă de lume
Politică
Lider AUR: „Dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai o problemă. Domnule, e ușor de făcut” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan susține că nu mai are energie să se ocupe de atacurile PSD: „E posibil să avem o criză. Asta e situația. Un om poate să plece”
Politică
Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
Politică
Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
