Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că există un acord în coaliţie pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională. O discuție pe subiect a avut loc chiar luni. Proiectul de lege va fi prezentat săptămâna viitoare.

Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru unii bugetari

„Există un acord al coaliţiei pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională, în aşa fel încât şi aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situaţiile în care te poţi pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie. (…)

Este un angajament în pachetul pe administraţie şi sunt nişte termene care decurg de la adoptarea acestui pachet şi partea de creşterea vârstei de pensionare în aceste sectoare este o necesitate din toate punctele de vedere”, a declarat Ilie Bolojan, la

Unde vor exista derogări

Premierul a spus apoi că nu-i normal să existe sisteme întregi în care când încă sunt în forță și pot lucra.

„Sigur, acolo unde e vorba de situaţii speciale, unde condiţia fizică este una obligatorie, vor funcţiona anumite derogări, dar nu e normal să existe în masă aceste derogări şi săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens”, a punctat Bolojan.