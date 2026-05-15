Traian Avarvarei
15 mai 2026, 08:36
Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important
Sursă Foto: Facebook - Radu Miruţă

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, a declarat că „în fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. Ministrul a enumerat ce fabrici de armament vor fi salvate cu investițiile prin programul european SAFE.

Radu Miruţă, despre industria de apărare română și investițiile prin SAFE

„În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română.

Azi, prin SAFE nu vor putea fi salvate toate fabricile, dar Uzina Mecanică Bucureşti are contract nou. Fabrica de arme Cugir era pe moarte, are contract nou. Uzina Mecanică de la Sadu era pe moarte, are contract nou. Şantierul Naval de la Mangalia a fost dus în zid de politicul din România”, a declarat Radu Miruţă, la Antena 3.

Ministrul a afirmat apoi că 60% din suma din programul SAFE va fi utilizată pentru produse realizate în România și vom avea transfer de licenţă pentru produsele respective.

Miruță a mai spus că Rheinmetall va produce navele în România, la Şantierul Naval Mangalia.

„Ori o va îndeplini, ori nu va face contractul. Producţia se va face cu fabrici în România, salvând cel puţin 4-5 din fabricile duse la moarte de ROMARM”, a punctat ministrul Radu Miruță.

