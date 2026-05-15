Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 08:38
Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Administrația prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan vizitează vineri expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA, organizată pe platforma Romaero Băneasa.

Cine participă la expoziția unde Administrația prezidențială a anunțat vizita oficială

Cea de-a X-a ediție marchează 20 de ani de la lansare și este cea mai amplă de până acum, cu peste 550 de companii din 36 de țări.

Sunt prezente firme globale precum Lockheed Martin (F-35), Raytheon (Patriot), Hanwha Aerospace (K9), Otokar (Cobra), Leonardo (C-27J Spartan) și Rafael (Spyder). De asemenea, participă ASFAT (corveta Akhisar), General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Damen, Rheinmetall, Hyundai Rotem, MBDA și Airbus, alături de producători de armament ca Beretta, SIG Sauer, FN Herstal, Glock și Colt.

Pe parcursul celor trei zile sunt așteptați peste 30.000 de vizitatori și 350 de oficiali români și străini.

Cum este reprezentată industria națională și internațională la această ediție

Cea mai semnificativă reprezentare internațională aparține Statelor Unite, cu 50 de companii, urmată de Germania (37), Coreea de Sud (27), Turcia și Franța (câte 21).

Industria românească este prezentă prin companii precum Romarm, Aerostar, Pro Optica, BlueSpace Technology și MARCTEL, dar și prin producători din sectoare cu aplicații duale.

Evenimentul, patronat de președintele Nicușor Dan, este deschis reprezentanților autorităților locale pentru a încuraja investițiile. Primele două zile au fost dedicate vizitatorilor oficiali și de afaceri, urmând ca în a treia zi accesul la expoziția exterioară să fie permis și publicului larg.

Administrația prezidențială a anunțat prezența liderului  de stat. Ce poate vedea acolo

Nicușor Dan va fi prezent într-un cadru unde Armata României, SRI, STS și MAI expun echipamente complexe.

Forțele Terestre prezintă transportoare PIRANHA V, mașini de luptă 84M cu rachete Spike, drone BAYRAKTAR, complexe Gepard, vehicule VAMTAC S3 și Cobra 2, sisteme HIMARS și diverse radare.

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale expune aparatură electrono-optică, echipamente de inserție, motociclete electrice și ATV-uri. Forțele

Aeriene prezintă elicoptere IAR 330 PUMA, avioane F-16 Fighting Falcon și un sistem PATRIOT, în timp ce aeronave F-16 românești și Eurofighter Typhoon britanice vor survola Capitala.

Ce noutăți aduc organizatorii ediției din acest an

Forțele Navale sunt reprezentate de Centrul 39 Scafandri și Regimentul 307 Infanterie Marină, iar Academia Navală ‘Mircea cel Bătrân’ prezintă drona navală ASMINES.

Centrele de cercetare expun sisteme de monitorizare a agenților chimici cu platforme fără pilot, dispozitive robotizate de decontaminare și sisteme aeriene pentru neutralizarea minelor marine.

Ministerul Apărării participă și cu standuri despre oferta educațională și cariera militară. BSDA este organizat de TNT Productions România în parteneriat cu ministerele Apărării, Internelor, Economiei, Afacerilor Externe (ANCEX) și Justiției, alături de SRI, STS și cu sprijinul Ambasadei SUA.

