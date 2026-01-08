B1 Inregistrari!
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”

Ana Maria
08 ian. 2026, 11:33
Sursa foto: turnulsfatului.ro
Cuprins
  1. Ce planuri are pentru viitor fostul șef al Poliției Municipiului Sibiu
  2. Ce experiență are în poliție

Fostul șef al Poliției Municipiului Sibiu, Sebastian Veștemeanu, și-a încheiat activitatea în sistemul de ordine publică și s-a pensionat. Într-un interviu recent, el a declarat că primul pas după pensionare este să se deconecteze complet de viața profesională agitată. El a condus Poliția Municipiului Sibiu începând din 2018 până acum.

Ce planuri are pentru viitor fostul șef al Poliției Municipiului Sibiu

Veștemeanu vrea să-și dedice mai mult timp familiei și să se reîntoarcă la vechea pasiune pentru sport, pregătindu-se să devină instructor de înot, potrivit Turnul Sfatului. El a absolvit un liceu sportiv și a practicat înotul și polo de performanță, iar acum intenționează să transforme această pasiune într-o nouă carieră.

În prima faza va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt „în priză 24/24” 365 zile pe an, va trebui să mă resetez cumva.

Mă voi ocupa mai îndeaproape de familie și de copii pe care i-am neglijat de multe ori în detrimentul meseriei. Și poate că mă voi întoarce un pic la origini in sensul în care mă voi duce către partea de instructor de înot, pentru că am terminat un liceu sportiv și am făcut înot și polo de performanță. Dacă vor exista și alte oportunități, le voi analiza și vedem”, a declarat Veștemeanu.

Ce experiență are în poliție

Sebastian Veștemeanu a absolvit Academia de Poliție în anul 2000. Din 2006 și până în 2018, a fost șeful Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog din Sibiu, iar în 2018 a fost numit în funcția de șef al Poliției Municipiului.

Ieșirea la pensie în Ministerul Afacerilor Interne urmează reguli speciale, iar cadrele active beneficiază de posibilitatea pensionării în funcție de anii de vechime și specificul funcției. Mulți angajați din MAI aleg să se pensioneze mai devreme decât în alte domenii, datorită condițiilor solicitante și riscurilor profesionale. După pensionare, foștii angajați pot opta pentru activități civile sau se retrag complet din viața publică.

