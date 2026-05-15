Vizita lui Donald Trump în China se încheie vineri, după o serie de discuții cu miza mare și vizite la obiectivele sacre din Beijing.

Ce s-a întâmplat la sediul Partidului Comunist în timpul vizitei lui Donald Trump

l-a primit pe liderul american la Zhongnanhai, sediul extrem de păzit al conducerii chineze.

Coloana oficială a intrat în complexul din inima capitalei pentru o întâlnire bilaterală și un prânz de lucru de aproximativ trei ore.

Zhongnanhai este considerat echivalentul chinezesc al Casei Albe, fiind un sit de 1.500 de acri cu pavilioane imperiale și birouri moderne. Accesul este strict și supravegheat de unități militari de elită.

În istoria întâlnirilor dintre cele două state, sediul a mai fost vizitat și de lideri precum: Nixon, Bush sau Obama.

Cum a descris liderul american primirea oficială de la Beijing

Președintele și-a exprimat aprecierea pentru modul în care a fost tratat de gazdele sale, subliniind că fastul ceremoniei reprezintă un semn de onoare pentru țara sa.

„Am fost tratați foarte bine. Dacă aș coborî dintr-un avion și nu ar fi nimeni acolo să mă întâmpine, aș spune că nu ar fi atât de grozav, pentru că este cu adevărat respect pentru țara noastră. Țara noastră este respectată”, a declarat Donald Trump pentru Fox News.

Ce importanță a avut prezența oficialilor chinezi la sosirea președintelui

Liderul Chinei l-a trimis pe vicepreședintele Han Zheng să îl întâmpine pe încă de la sosirea sa de miercuri seară.

Han este considerat trimisul special al lui Xi Jinping pentru evenimente diplomatice majore și a fost prezent inclusiv la instalarea lui Trump din 2025.

Care sunt concluziile după vizita lui Donald Trump în China

Liderul de la Casa Albă a vorbit despre admirația sa pentru Xi Jinping, pe care l-a descris ca fiind o persoană caldă, dar foarte orientată către afaceri.

„Cu siguranță am avut o întâmpinare foarte drăguță și ziua de azi a fost frumoasă. Va rămâne în minte ca un mare moment de respect”, a declarat Donald Trump la finalul interviului acordat presei americane.