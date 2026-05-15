(VIDEO) Donald Trump, primit la sediul „interzis” al puterii din Beijing. Ce a declarat președintele despre întâlnirea cu Xi Jinping

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 08:02
sursă foto: X/ Eric Daugherty
Vizita lui Donald Trump în China se încheie vineri, după o serie de discuții cu miza mare și vizite la obiectivele sacre din Beijing.

Ce s-a întâmplat la sediul Partidului Comunist în timpul vizitei lui Donald Trump

Președintele Xi Jinping l-a primit pe liderul american la Zhongnanhai, sediul extrem de păzit al conducerii chineze.

Coloana oficială a intrat în complexul din inima capitalei pentru o întâlnire bilaterală și un prânz de lucru de aproximativ trei ore.

Zhongnanhai este considerat echivalentul chinezesc al Casei Albe, fiind un sit de 1.500 de acri cu pavilioane imperiale și birouri moderne. Accesul este strict și supravegheat de unități militari de elită.

În istoria întâlnirilor dintre cele două state, sediul a mai fost vizitat și de lideri precum: Nixon, Bush sau Obama.

Cum a descris liderul american primirea oficială de la Beijing

Președintele și-a exprimat aprecierea pentru modul în care a fost tratat de gazdele sale, subliniind că fastul ceremoniei reprezintă un semn de onoare pentru țara sa.

„Am fost tratați foarte bine. Dacă aș coborî dintr-un avion și nu ar fi nimeni acolo să mă întâmpine, aș spune că nu ar fi atât de grozav, pentru că este cu adevărat respect pentru țara noastră. Țara noastră este respectată”, a declarat Donald Trump pentru Fox News.

Ce importanță a avut prezența oficialilor chinezi la sosirea președintelui

Liderul Chinei l-a trimis pe vicepreședintele Han Zheng să îl întâmpine pe Donald Trump încă de la sosirea sa de miercuri seară.

Han este considerat trimisul special al lui Xi Jinping pentru evenimente diplomatice majore și a fost prezent inclusiv la instalarea lui Trump din 2025.

Care sunt concluziile după vizita lui Donald Trump în China

Liderul de la Casa Albă a vorbit despre admirația sa pentru Xi Jinping, pe care l-a descris ca fiind o persoană caldă, dar foarte orientată către afaceri.

„Cu siguranță am avut o întâmpinare foarte drăguță și ziua de azi a fost frumoasă. Va rămâne în minte ca un mare moment de respect”, a declarat Donald Trump la finalul interviului acordat presei americane.

Ultima oră
10:47 - Nicușor Dan, la BSDA 2026 alături de fiul său. Președintele a venit cu Antim la standul F-35 și i-a arătat una dintre cele mai spectaculoase aeronave din lume (GALERIE VIDEO)
10:27 - Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
10:25 - Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)
10:23 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arest.
09:56 - 15 mai, ziua Sfântului Pahomie cel Mare. Acesta a introdus în Biserică o rânduială care există și astăzi
09:55 - „Mă doare că relația s-a stricat și a ajuns la dușmănie”: Motivul real al scandalului dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău
09:23 - Prognoza meteo pentru 15 mai: Valorile termice cresc în majoritatea regiunilor
09:21 - Agent șef de poliție din Timiș, reținut pentru agresiune sexuală. Victima e o fată de 19 ani (VIDEO)
09:06 - Veste uriașă de la Viena. România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu fanilor
09:04 - Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze