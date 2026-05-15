Acasa » Externe » Protestele din Serbia, au fost întrerupte de un incident grav. O mașină a intrat în grupul de manifestanți.

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 07:25
Protest Belgrad Sursa foto: X /captura video
Cuprins
  1. Cine a fost victima atacului produs în timpul unor proteste
  2. Cât de dese sunt atacurile cu vehicule la proteste
  3. Cum au reacționat oficiali de la Belgrad în urma evenimentului

În timpul unor proteste antiguvernamentale organizate joi în centrul Belgradului, un șofer a intrat cu mașina în mulțimea de manifestanți.

Incidentul a avut loc în timpul unui miting organizat în memoria victimelor tragediei din gara Novi Sad, accident soldat cu 16 morți anul trecut.

Cine a fost victima atacului produs în timpul unor proteste

Victima este un bărbat de 90 de ani care a fost rănit după ce mașina a dat înapoi și l-a lovit în timp ce se afla la pământ.

Acesta participa la un miting al tăcerii de 16 minute, un ritual zilnic în memoria celor 16 persoane care au murit în 2024 în gara din Novi Sad.

Autoritățile au anunțat că șoferul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat, în timp ce medicii au declarat că rănitul se află în stare stabilă la spital, scrie Agerpres.

Cât de dese sunt atacurile cu vehicule la proteste

Acest eveniment este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu vehicule lansate împotriva manifestanților care denunță corupția din țară.

Evenimente similare au avut loc în ianuarie 2025, când o mașină a lovit studenți care blocau o intersecție în centrul Belgradului.

În aceeași lună, o altă mașină a lovit studenții care participau la un marș de protest într-o suburbie, rănind grav o studentă care a fost aruncată pe capotă și apoi pe sol.

Cum au reacționat oficiali de la Belgrad în urma evenimentului

Președintele sârb, Aleksandar Vucic, a grațiat ulterior o femeie acuzată de tentativă de omor într-un caz similar, împiedicând astfel judecarea ei.

Mișcarea de protest, condusă rapid de studenți, a devenit pentru oponenții președintelui un simbol al luptei împotriva corupției.

Aceștia susțin că fenomenul afectează marile șantiere de lucrări publice lansate în toată țara, motiv pentru care continuă să iasă în stradă în ciuda incidentelor violente.

