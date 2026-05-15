Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că un guvern condus de un premier tehnocrat „nu va fi bun de nimic” deoarece i se vor pune mereu piedici să nu facă reforme. Ciucu a explicat și de ce, în viziunea sa, lui Sorin Grindeanu (PSD) îi e frică să guverneze.

Ciucu nu crede că un premier tehnocrat e o soluție

Întrebat, la , dacă PNL ar vota un guvern condus de un tehnocrat, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nu, pentru că nu va fi bun de nimic. Va fi un guvern care, dacă va încerca să facă ceva, va fi bumbăcit așa cum a fost bumbăcit guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș. Iar dacă va fi guvern de tehnocrați care să fie la raport și să nu iasă din cuvântul PSD, nu am făcut nimic. Ai nevoie de un guvern politic asumat”.

Ciucu: PSD și AUR să-și asume guvernarea

Liderul liberal a mai afirmat că normal ar fi ca PSD șu AUR să-și asume acum guvernarea: „Cei care au format majoritatea să dărâme guvernul, au responsabilitatea morală să pună altceva în loc. (…) Deja, să știți că funcționează foarte bine relația dintre ei în Parlament. Nemaipomenit. Adică se coordonează, mi-au spus colegii mei. Deci avem deja o majoritate, de facto în Parlament. Să oficializeze și să își asume guvernarea”.

Ciprian Ciucu a mai spus că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să respecte din PNL și să nu nominalizeze un premier liberal: „Partidul Național Liberal, eu însumi, îl respectăm pe președintele României. În corolar, cumva pretindem și noi să fim respectați”.

Ciucu spune că lui Grindeanu îi e frică de guvernare

Acesta a susținut apoi că se așteaptă „mai degrabă” ca Nicușor Dan să nominalizeze un premier tehnocrat deoarece „lui Grindeanu îi este frică să-și asume guvernarea. Cum i-a fost frică și acum 10 luni”.

Întrebat de ce i-ar fi frică lui Grindeanu, Ciucu a răspuns: „Pentru că nu știe să guverneze, pentru că are o foarte slabă cotă de încredere, sub sau în jur de 10%. Nu poți guverna o țară când ai 10%. O să ai fiecare zi proteste în Piața Universității și știe ce presupune acest lucru, că a mai trecut prin asta”.