B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze

Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 09:04
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ciucu nu crede că un premier tehnocrat e o soluție
  2. Ciucu: PSD și AUR să-și asume guvernarea
  3. Ciucu spune că lui Grindeanu îi e frică de guvernare

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că un guvern condus de un premier tehnocrat „nu va fi bun de nimic” deoarece i se vor pune mereu piedici să nu facă reforme. Ciucu a explicat și de ce, în viziunea sa, lui Sorin Grindeanu (PSD) îi e frică să guverneze.

Ciucu nu crede că un premier tehnocrat e o soluție

Întrebat, la Europa FM, dacă PNL ar vota un guvern condus de un tehnocrat, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nu, pentru că nu va fi bun de nimic. Va fi un guvern care, dacă va încerca să facă ceva, va fi bumbăcit așa cum a fost bumbăcit guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș. Iar dacă va fi guvern de tehnocrați care să fie la raport și să nu iasă din cuvântul PSD, nu am făcut nimic. Ai nevoie de un guvern politic asumat”.

Ciucu: PSD și AUR să-și asume guvernarea

Liderul liberal a mai afirmat că normal ar fi ca PSD șu AUR să-și asume acum guvernarea: „Cei care au format majoritatea să dărâme guvernul, au responsabilitatea morală să pună altceva în loc. (…) Deja, să știți că funcționează foarte bine relația dintre ei în Parlament. Nemaipomenit. Adică se coordonează, mi-au spus colegii mei. Deci avem deja o majoritate, de facto în Parlament. Să oficializeze și să își asume guvernarea”.

Ciprian Ciucu a mai spus că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să respecte decizia internă din PNL și să nu nominalizeze un premier liberal: „Partidul Național Liberal, eu însumi, îl respectăm pe președintele României. În corolar, cumva pretindem și noi să fim respectați”.

Ciucu spune că lui Grindeanu îi e frică de guvernare

Acesta a susținut apoi că se așteaptă „mai degrabă” ca Nicușor Dan să nominalizeze un premier tehnocrat deoarece „lui Grindeanu îi este frică să-și asume guvernarea. Cum i-a fost frică și acum 10 luni”.

Întrebat de ce i-ar fi frică lui Grindeanu, Ciucu a răspuns: „Pentru că nu știe să guverneze, pentru că are o foarte slabă cotă de încredere, sub sau în jur de 10%. Nu poți guverna o țară când ai 10%. O să ai fiecare zi proteste în Piața Universității și știe ce presupune acest lucru, că a mai trecut prin asta”.

Tags:
Citește și...
Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
Politică
Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)
Politică
Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero
Politică
Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero
Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important
Politică
Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important
Călin Georgescu a felicitat AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură: „Primul pas, în 35 de ani, spre o conciliere națională”
Politică
Călin Georgescu a felicitat AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură: „Primul pas, în 35 de ani, spre o conciliere națională”
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios” apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
Externe
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios” apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
Scandal în zona digitalizării statului. Oana Gheorghiu îl acuză pe fostul șef ADR că a lansat un „fake news” despre trafic de influență.
Politică
Scandal în zona digitalizării statului. Oana Gheorghiu îl acuză pe fostul șef ADR că a lansat un „fake news” despre trafic de influență.
Traian Băsescu a spus cine de la PNL ar fi potrivit pentru funcția de premier: „E un liberal 100%” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu a spus cine de la PNL ar fi potrivit pentru funcția de premier: „E un liberal 100%” (VIDEO)
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Externe
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
Politică
Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
Ultima oră
10:47 - Nicușor Dan, la BSDA 2026 alături de fiul său. Președintele a venit cu Antim la standul F-35 și i-a arătat una dintre cele mai spectaculoase aeronave din lume (GALERIE VIDEO)
10:27 - Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
10:25 - Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)
10:23 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arest.
09:56 - 15 mai, ziua Sfântului Pahomie cel Mare. Acesta a introdus în Biserică o rânduială care există și astăzi
09:55 - „Mă doare că relația s-a stricat și a ajuns la dușmănie”: Motivul real al scandalului dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău
09:23 - Prognoza meteo pentru 15 mai: Valorile termice cresc în majoritatea regiunilor
09:21 - Agent șef de poliție din Timiș, reținut pentru agresiune sexuală. Victima e o fată de 19 ani (VIDEO)
09:06 - Veste uriașă de la Viena. România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu fanilor
08:38 - Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero