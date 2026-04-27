B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD și AUR au anunțat că vor redacta împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan (VIDEO)

PSD și AUR au anunțat că vor redacta împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 apr. 2026, 10:43
PSD și AUR au anunțat că vor redacta împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan (VIDEO)
Cuprins
  1. PSD și AUR: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură
  2. Nicușor Dan, consultări iar cu partidele la Cotroceni

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat, luni, că partidele lor au început „demersurile tehnice” pentru a redacta împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

PSD și AUR: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea în Parlament, pentru a fi dezbătută la începutul lunii mai, pentru a demite Guvernul Bolojan. Cele două partide vor avea ședință în forurile de conducere. Deocamdată am declanșat demersul tehnic de a scrie acea moțiune”, a spus Petrișor Peiu.

La rândul său, Marian Neacșu, care a fost chiar vicepremier în Guvernul Bolojan, a afirmat: „În urma mai multor discuții, s-a decis ca eu și Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune”.

Întrebați despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, Neacțu a spus că „orice drum începe cu primul pas”, iar Peiu că liderii AUR și PSD nu au discutat încă despre acest lucru.

Nicușor Dan, consultări iar cu partidele la Cotroceni

În paralel, președintele Nicușor Dan se întâlnește cu liderii partidelor pro-europene. Discuțiile vizează implementarea programelor SAFE și PNRR, într-un moment tensionat pe scena politică, după ruperea coaliției de guvernare de către PSD.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe Facebook, subliniind că discuțiile vor fi „tehnice și aplicate”.

Nicușor Dan a evitat, luni, să spună dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan, președintele PNL, în funcția de premier: Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă. N-am spus niciodată altceva. Tot respectul pentru domnul prim-ministru. Dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți ale coaliției”.

Săptămâna trecută, partidele din coaliție au fost invitate separat la Palatul Cotroceni.

Tags:
Citește și...
Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
Politică
Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
Ce a anunțat George Simion, după ce AUR și PSD au bătut palma. Când ar putea fi depusă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan (VIDEO)
Politică
Ce a anunțat George Simion, după ce AUR și PSD au bătut palma. Când ar putea fi depusă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan (VIDEO)
Surse: Mesaj intern în AUR, dezvăluit. Cum s-a bătut palma cu PSD pentru a dărâma Guvernul Bolojan
Politică
Surse: Mesaj intern în AUR, dezvăluit. Cum s-a bătut palma cu PSD pentru a dărâma Guvernul Bolojan
Radu Oprea a demisionat din Guvernul Bolojan. Cine preia funcția de secretar general al Guvernului
Politică
Radu Oprea a demisionat din Guvernul Bolojan. Cine preia funcția de secretar general al Guvernului
Surse: Ședință decisivă la PSD. Ce urmează să decidă liderii social-democrați. Scenariile luate în calcul
Politică
Surse: Ședință decisivă la PSD. Ce urmează să decidă liderii social-democrați. Scenariile luate în calcul
Nicușor Dan a evitat să spună dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan / Ce a zis despre percepția că s-a apropiat de PSD
Politică
Nicușor Dan a evitat să spună dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan / Ce a zis despre percepția că s-a apropiat de PSD
Planurile lui George Simion, analizate de presa din SUA. Cum ar încerca liderul AUR preluarea puterii în România, în plină criză politică
Politică
Planurile lui George Simion, analizate de presa din SUA. Cum ar încerca liderul AUR preluarea puterii în România, în plină criză politică
Miruță: Dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împreună cu AUR, noi nu vom mai sta / România se va întoarce la epoca Ciucă-Ciolacu
Politică
Miruță: Dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împreună cu AUR, noi nu vom mai sta / România se va întoarce la epoca Ciucă-Ciolacu
Gabriel Liiceanu îl ridică pe Ilie Bolojan și îl face praf pe Sorin Grindeanu: „Este răul care pune în lumină prestigiul binelui”
Politică
Gabriel Liiceanu îl ridică pe Ilie Bolojan și îl face praf pe Sorin Grindeanu: „Este răul care pune în lumină prestigiul binelui”
Ultima oră
12:47 - De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
12:46 - Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
12:26 - Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
12:16 - Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
12:15 - Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
12:13 - Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
11:59 - Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:44 - Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
11:43 - Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
11:36 - Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin