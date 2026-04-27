Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat, luni, că partidele lor au început „demersurile tehnice” pentru a redacta împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

PSD și AUR: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea în Parlament, pentru a fi dezbătută la începutul lunii mai, pentru a demite Guvernul Bolojan. Cele două partide vor avea ședință în forurile de conducere. Deocamdată am declanșat demersul tehnic de a scrie acea moțiune”, a spus Petrișor Peiu.

La rândul său, Marian Neacșu, care a fost chiar vicepremier în Guvernul Bolojan, a afirmat: „În urma mai multor discuții, s-a decis ca eu și Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune”.

Întrebați despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, Neacțu a spus că „orice drum începe cu primul pas”, iar Peiu că liderii AUR și PSD nu au discutat încă despre acest lucru.

Nicușor Dan, consultări iar cu partidele la Cotroceni

În paralel, președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor pro-europene. Discuțiile vizează implementarea programelor SAFE și PNRR, într-un moment tensionat pe scena politică, după ruperea coaliției de guvernare de către PSD.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe Facebook, subliniind că discuțiile vor fi „tehnice și aplicate”.

Nicușor Dan dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan, președintele PNL, în funcția de premier: Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă. N-am spus niciodată altceva. Tot respectul pentru domnul prim-ministru. Dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți ale coaliției”.

Săptămâna trecută, partidele din coaliție au fost invitate separat la Palatul Cotroceni.