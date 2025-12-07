B1 Inregistrari!
Politică

BREAKING NEWS: Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Care e distanța față de Daniel Băluță

Adrian A
07 dec. 2025, 20:58
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Noul primar general al Capitalei este Ciprian Ciucu. Potrivit datelor finale ale Exit-poll-ului realizatde CUCRS-Avangarde, candidatul PNL a obținut 33% din voturile bucureștenilor. Pe locul doi se află Daniel Băluță, candidatul PSD, cu 26,1% din voturi, în timp ce suveranista Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a obținut doar 20,3% din voturi. Candidatul USR, Cătălin Drulă a luat 12,6% din voturile bucureștenilor. Pe locul cinci este Ana Ciceală, candidata SENS, cu 6% din voturile bucureștenilor.

