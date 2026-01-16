B1 Inregistrari!
Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017

Ana Maria
16 ian. 2026, 14:00
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Calculul impozitelor locale: Cum arată defalcarea impozitelor pentru apartament și autoturism
  2. Calculul impozitelor locale: Cât plătește premierul în localitatea natală
  3. Cum se resimt scumpirile de impozite la Vadu Crișului
  4. De ce a cedat platforma online a Primăriei Oradea

Primăria Oradea a făcut calculul impozitelor locale pentru bunurile deținute de premierul Ilie Bolojan, în oraș. Pentru apartamentul de 65 de metri pătrați și autoturismul Mercedes A-Klasse, fabricat în 2017, șeful Guvernului are de achitat un total de 1.721 de lei.

Dacă va plăti impozitele până la finalul lunii martie, premierul beneficiază de bonificația de 10%, ceea ce înseamnă că suma scade la 1.551 de lei.

Calculul impozitelor locale: Cum arată defalcarea impozitelor pentru apartament și autoturism

Potrivit Antena 3 CNN, impozitele sunt împărțite astfel:

  • 676 de lei pentru apartament (609 lei cu reducere), plus 18 lei pentru terenul aferent;

  • 1.027 de lei pentru autoturism (925 lei în cazul achitării anticipate).

Calculul impozitelor locale: Cât plătește premierul în localitatea natală

În Birtin, satul natal al premierului, situat în comuna Vadu Crișului, unde acesta deține o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați și terenuri însumând circa 2,5 hectare, impozitul pentru casă a crescut considerabil. Conform Antena 3 CNN, suma a ajuns în acest an la 327 de lei, față de 160 de lei în anii anteriori.

Cum se resimt scumpirile de impozite la Vadu Crișului

Primarul comunei Vadu Crișului, Dorel Cosma, a explicat că majorările de impozite ajung, în unele cazuri, până la 100%. Concret, pentru o casă de 100 de metri pătrați, cu toate utilitățile, situată în zona A, impozitul a crescut de la 160 de lei, cât era anul tercut, la 327 de lei.

De ce a cedat platforma online a Primăriei Oradea

Creșterea semnificativă a impozitelor locale a dus la un val de accesări pe platforma online a Primăriei Oradea chiar din prima zi de afișare. Joi, 15 ianuarie, sistemul informatic s-a blocat la scurt timp după lansare, pe fondul interesului ridicat al contribuabililor.

Reprezentanții administrației locale au transmis că, în numai două ore, au fost înregistrate peste 33.000 de interogări. În lipsa accesului online, mulți orădeni s-au prezentat direct la ghișee, unii pentru a achita taxele, alții doar pentru a afla noile sume de plată.

