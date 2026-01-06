B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Cât îl costă noile impozite pe Ilie Bolojan. Ce taxe plătește acum pentru casă și apartament

Ana Beatrice
06 ian. 2026, 17:35
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum se resimt scumpirile de impozite la Vadu Crișului
  2. Cât va plăti Bolojan pentru apartamentul din Oradea

Cât de mult i-au crescut taxele premierului Ilie Bolojan? Antena 3 CNN a prezentat cifrele care arată clar cât ajunge să plătească șeful Guvernului după majorările de impozite. Informațiile vin direct de la primarul municipiului Oradea și de la primarul comunei Vadu Crișului. Edilii au dezvăluit sumele pe care premierul le are de achitat pentru casa și apartamentul său.

Cum se resimt scumpirile de impozite la Vadu Crișului

Primarul comunei Vadu Crișului, Dorel Cosma, a explicat că majorările de impozite ajung, în unele cazuri, până la 100%. Concret, pentru o casă de 100 de metri pătrați, cu toate utilitățile, situată în zona A, impozitul a crescut de la 160 de lei la 327 de lei.

Edilul confirmă că și premierul deține o locuință de aproximativ 100 mp în comună, iar în cazul său impozitul s-a dublat. Plata nu este făcută direct de premier.

„Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă”, a transmis primarul.

Întrebat cum privesc localnicii aceste creșteri, primarul admite că oamenii nu le văd cu ochi buni. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât veniturile medii din zonă se situează între 3.000 și 4.000 de lei. Cu toate acestea, edilul subliniază că, din punctul său de vedere, suma de aproximativ 320 de lei pe an nu este una exagerată pentru o locuință din zona A.

Cât va plăti Bolojan pentru apartamentul din Oradea

Majorarea impozitelor se aplică și în cazul apartamentelor din Oradea, unde taxele au crescut cu aproape 90–100%. Potrivit primarului Florin-Alin Birta, pentru un apartament de trei camere impozitul a fost anul trecut de aproximativ 300 de lei. După majorare, suma ajunge acum la aproape 600 de lei pe an. Același lucru este valabil și pentru premierul Ilie Bolojan, care deține un apartament în municipiu și va achita, la rândul său, un impozit dublu.

Edilul subliniază că legea se aplică tuturor proprietarilor, fără excepții, și recunoaște că astfel de creșteri nu sunt primite cu entuziasm de cetățeni. Totuși, acesta susține că majorările pot fi justificate dacă banii colectați se vor întoarce în comunitate prin proiecte finalizate și investiții vizibile pentru locuitori.

