B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cazul biroului vamal unde toți vameșii aveau certificate de handicap. Ce spune ministrul Muncii despre aceste fraude

Cazul biroului vamal unde toți vameșii aveau certificate de handicap. Ce spune ministrul Muncii despre aceste fraude

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 09:56
Cazul biroului vamal unde toți vameșii aveau certificate de handicap. Ce spune ministrul Muncii despre aceste fraude
Florin Manole (PSD), ministru Muncii. Sursa foto: Petre Florin Manole / Facebook

Florin Manole (PSD), ministru Muncii, a declarat că s-au făcut controale privind modul în care se acordă certificatele de handicap și s-au descoperit 3.194 de „certificate de neîncadrare”, adică persoane care fuseseră încadrate „abuziv, greșit, poate ilegal” ca având o dizabilitate.

Ce a spus Manole despre fraudele cu certificatele de handicap

Ministrul Muncii a afirmat întâi că România are undeva la peste 6,5% din populație persoane cu dizabilități, dar media UE este la 16%. Deci „România nu este o țară excesivă din acest punct de vedere, dar este o țară care are fraudă în acest domeniu”, prin urmare se fac controale.

„E vorba de o categorie de reevaluări după noul ordin privind criteriile de dizabilitate. Aș insista pe două cifre – una, 3194 certificate de neîncadrare dar și 4036 grad superior, adică persoane neîndreptățite în trecute și care au fost încadrate greșit și în defavoarea lor. 3194 de oameni în mod abuziv, greșit, poate ilegal, dar asta nu poate să stabilească Ministerul Muncii, aveau certificat, deși nu era cazul.

A vorbit domnul Bolojan despre o vamă de unde cred că 11 vameși aveau toți grad de încadrare în handicap. Am avut corpul de control acolo, am făcut tot ce am putut, dar e ceva ce nu am putut să facem și am transmis mai departe la Parchet. Acela va deveni un dosar și trebuie să știe toți cei care au abuzat de acest în mod intenționat și voit că documentele de la corpul de control al Ministerului Muncii sau al Agenției Naționale pentru Persoane cu Dizabilități nu se opresc la corpul de control, merg la Parchet”, a declarat Florin Manole, la Antena 3 CNN.

Ministrul a mai afirmat că dosarele cu nereguli vor ajunge la Parchet.

Tags:
Citește și...
Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
Politică
Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)
Politică
Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au descoperit medicii (FOTO)
Politică
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au descoperit medicii (FOTO)
Nu doar PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Deputatul liberal Robert Sighiartău spune că PNL ar trebuie să plece dacă PSD mai sabotează reformele
Politică
Nu doar PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Deputatul liberal Robert Sighiartău spune că PNL ar trebuie să plece dacă PSD mai sabotează reformele
Ministrul Energiei anunță „o scădere de cel puțin 10%-15% în perioada următoare” la facturile la curent. Argumentele lui Bogdan Ivan
Politică
Ministrul Energiei anunță „o scădere de cel puțin 10%-15% în perioada următoare” la facturile la curent. Argumentele lui Bogdan Ivan
Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și taxele locale. Cum vor scădea la unele case
Politică
Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și taxele locale. Cum vor scădea la unele case
Cristian Diaconescu despre propunerea cancelarului Friedrich Merz privind o apărare nucleară europeană comună și dorința Poloniei de a deține un arsenal propriu
Politică
Cristian Diaconescu despre propunerea cancelarului Friedrich Merz privind o apărare nucleară europeană comună și dorința Poloniei de a deține un arsenal propriu
PSD îl pune pe Bolojan cu spatele la zid. Condițiile social-democraților pentru adoptarea bugetului
Politică
PSD îl pune pe Bolojan cu spatele la zid. Condițiile social-democraților pentru adoptarea bugetului
Grindeanu schimbă regulile în coaliție. Liderul PSD cere mai multă transparență pe deciziile de politică externă
Politică
Grindeanu schimbă regulile în coaliție. Liderul PSD cere mai multă transparență pe deciziile de politică externă
Termen limită pentru Legea salarizării unitare, jalon cheie în PNRR. Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă
Politică
Termen limită pentru Legea salarizării unitare, jalon cheie în PNRR. Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă
Ultima oră
13:02 - Carmen Brumă propune un desert echilibrat, cu efect de sațietate pe termen lung: „E foarte gustos și sănătos”
13:02 - Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
12:57 - Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria
12:39 - O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
12:38 - Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru
12:35 - ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
12:33 - Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
12:29 - Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
12:13 - Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați
12:02 - România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani